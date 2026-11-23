Marc Marquez a mai scris o pagină de aur în istoria motociclismului. Veteranul spaniol și-a asigurat apărarea titlului la clasa regină, MotoGP, după ce a încheiat pe locul opt Marele Premiu al Portugaliei. Pilotul de la Ducati a egalat recordul de opt trofee în MotoGP deținut de legendarul Giacomo Agostini, care l-a felicitat personal pe Marc Marquez.

Marc Marquez a urcat scările podiumului, iar alături, în mod simbolic, putea fi văzută imaginea unei capre. În engleză, termenul „capră” se traduce „goat”, care este și acronimul expresiei „Greatest of all time”, adică „cel mai bun din toate timpurile”. În vârful piedestalului, spaniolul a fost surprins de Giacomo Agostini. Legendarul italian nu mai este deținătorul celor mai multor titluri la clasa regină, MotoGP, deoarece trebuie să împartă acest statut cu Marquez, care și-a asigurat ieri al optulea trofeu. Pentru pilotul Ducati a fost suficient locul opt obținut la Marele Premiu al Portugaliei. Marco Bezzecchi a câștigat cursa, iar Jorrge Martin a încheiat pe locul doi.

Marc Marquez are 43 de puncte avans față de Jorge Martin și 45 față de Bezzecchi în clasamentul general. A mai rămas o singură etapă și matematic spaniolul nu mai poate fi devansat. Este aproape incredibil cum a cucerit titlul în acest sezon, deoarece a avut un început anevoios, fără podium în primele șapte etape. La un moment dat, Marquez era la 102 puncte în spatele liderului clasamentului general, o diferență care părea să-i fi închis definitiv drumul spre trofeu. Au urmat accidentări, două intervenții chirurgicale și curse pe care a fost nevoit să le privească de pe margine, dar a recuperat incredibil. A câștigat 7 dintre cursele sezonului și a bifat cea mai impresionantă revenire din istoria MotoGP.

Așadar, Marc Marquez a ajuns la opt titluri la clasa regină, MotoGP, și 10 în total la motociclism viteză. Spaniolul de 33 de ani l-a devansat pe Valentino Rossi, care avea șapte titluri în MotoGP și nouă în total. Giacomo Agostini are în palmares 15 trofee la diferite clase, însă doar opt la categoria MotoGP. Așadar, spaniolul a intrat deja în istorie, având șase victorii cu Honda și titlurile din 2025 și 2026 cu Ducati.

Marc Marquez nu a câștigat doar o nouă coroană. A demonstrat că talentul poate învinge timpul, accidentările și chiar momentele în care totul pare pierdut.