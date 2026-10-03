Marc Marquez a câștigat Sprintul Marelui Premiu al Japoniei, pe circuitul de la Motegi, într-o cursă cu incidente și penalizări pe final. Cu acest succes campionul mondial en-titre a redus la șapte puncte diferența față de liderul clasamentului, Jorge Martin. Spaniolul de la Aprilia va porni însă din pole-position în cursa principală de mâine.

Marc Marquez a plecat de pe locul secund în Sprint, dar a avut un start excelent și l-a depășit pe Jorge Martin încă din primele viraje. De acolo, pilotul Ducati a controlat cursa și s-a desprins treptat de rivalul său din lupta pentru titlul mondial.

Sprintul de la Motegi a avut 12 tururi, iar finalul a fost unul tensionat. Jorge Martin a trecut linia de sosire al doilea, însă a primit o penalizare de o poziție după ce a depășit limitele pistei în ultimul tur. Aceeași sancțiune a fost aplicată și lui Enea Bastianini. Astfel, brazilianul Diogo Moreira a fost promovat pe locul doi și a obținut primul său podium într-un Sprint MotoGP.

În urma victoriei din Sprint, Marc Marquez a recuperat cinci puncte față de Jorge Martin. Spaniolul de la Ducati este acum la doar șapte puncte de liderul campionatului.

Totuși Jorge Martin își poate lua revanșa în cursa propriu-zisă a Marelui Premiu al Japoniei, după ce a obținut pole-position. Pilotul Aprilia a stabilit un nou record absolut al circuitului de la Motegi și va pleca mâine primul. Marc Marquez va porni de pe locul secund, iar Pedro Acosta completează prima linie a grilei de start. Marele Premiu al Japoniei este a 16-a etapă din cele 22 ale sezonului, va avea 24 de tururi, iar cursa va debuta mâine dimineața, de la ora 08:00.