Marc Marquez s-a apropiat și mai mult de titlul de campion mondial la clasa regină din MotoGP. Spaniolul a ajuns al doilea la Marele Premiu din Qatar, în spatele lui Marco Bezzecchi, dar acest rezultat a fost suficient pentru a mări avansul în clasamentul general față de Jorge Martin.

Marco Bezzecchi a pornit din pole position, din fața lui Marc Marquez și Raul Fernandez. Această ordine s-a păstrat și după start, dar ulterior, Marquez a fost depășit de Raul Fernandez. Spaniolii au făcut din nou schimb de locuri cu trei tururi înainte de final. Cursa din Qatar nu a avut evenimente notabile, toată lumea fiind mulțumită de rezultatul final. Bezecchi a obținut a șasea victorie în acest sezon, iar Marc Marquez a încheiat pe locul doi.

Marquez conduce în clasamentul general, la 60 de puncte în fața principalului său rival, Jorge Martin, care a fost al șaptelea pe circuitul Lusail, unde a participat cu o fractură de radius la brațul drept. În următoarea etapă, din Portugalia, Marquez are nevoie de victorie și ca Martin să nu obțintă puncte pentru a devenit campion matematic. Veteranul de la Ducati și-a mărit avansul și prin intermediul cursei de sprint. Ibericul a

câștigat, fiind urmat de Fabio Di Giannantonio şi Jorge Martin.

La 33 de ani, Marc Marquez este la un pas de a-și apăra trofeul în campionatul mondial de motociclism viteză. Ar fi al optulea său titlu la clasa regină, cât are cel mai titrat pilot din istorie la această categorie, Giacomo Agostini.