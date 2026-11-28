Final de sezon cu adrenalină și emoții în MotoGP. Marco Bezzecchi a câștigat astăzi sprintul de la Valencia și va pleca din pole position în cursa de mâine. Toate privirile vor fi însă îndreptate spre Marc Marquez, care se pregătește pentru ultima cursă din cariera sa.

Italianul Marco Bezzecchi a dominat cursa de astăzi în Marele Premiu de la Valencia și a obținut ultima victorie la sprint, din acest sezon de MotoGP. Italianul de la Aprilia a condus cursa de la început până la sfârșit și a trecut primul linia de sosire, fiind urmat de coechipierul său, Jorge Martin, la aproape trei secunde, iar Enea Bastianini a completat podiumul.

Sprintul de astăzi a fost marcat și de un incident spectaculos. Motocicleta lui Marc Marquez a luat foc pe grila de start, iar spaniolul a fost nevoit să schimbe motocicleta. Ulterior, a primit o penalizare de două tururi lungi și a încheiat cursa abia pe locul 13. Italianul Marco Bezzecchi va pleca din pole position în cursa principală, după ce a stabilit un nou record al circuitului, cu timpul de 1 minut și 27 de secunde, 844 de miimi. Marc Marquez va ocupa locul doi pe grilă, iar Raul Fernandez va porni de pe trei. Cursa principală este programată mâine, de la ora 15:00, și va avea 27 de tururi. Marele Premiu al Valenciei va avea o încărcătură emoțională aparte, fiind ultima cursă din cariera legendarului Marc Marquez, care se retrage din MotoGP după ce a cucerit opt titluri mondiale la clasa regină.