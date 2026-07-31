Margarita Lisița, din Taraclia a cucerit medalia de bronz la Campionatul Mondial de lupte U-17, desfășurat la Baku, Azerbaidjan. Datorită performanței sale, Republica Moldova a obținut prima medalie la această ediție a competiției mondiale.

Margarita Lisița a început bine competiția, însă a fost învinsă în sferturile de finală de reprezentanta Kazahstanului, Aisha Abdimalik, cu scorul de 12-13. Pentru că adversara sa a ajuns în finală și a devenit vicecampioană mondială, sportiva din Republica Moldova a avut dreptul să continue concursul în recalificări și să lupte în continuare pentru medalia de bronz.

În recalificări, Margarita Lisița a învins-o categoric, cu 11-0, pe Eve Elisabeth Skrocki din Statele Unite ale Americii și s-a calificat în finala mică.

În meciul pentru medalia de bronz, la categoria de 65 de kilograme, luptătoarea originară din Taraclia a învins-o cu 5-0 pe grecoaica Vasiliki Karavanou și a urcat pe podium.

Medalia a fost obținută astăzi, 31 iulie 2026, în cadrul Campionatului Mondial de lupte U-17, care se desfășoară la Baku în perioada 27 iulie – 2 august.

De la medalia europeană la podiumul mondial

Medalia obținută la Baku este cea mai importantă performanță din cariera Margaritei Lisița de până acum. În 2025, Margarita Lisița a cucerit medalia de bronz la Campionatul European U-15.

Margarita Lisița/ uww.org

Margarita Lisița/ uww.org