Performanță de senzație pentru Marin Robu la Campionatul Mondial de haltere de la Ningbo. Sportivul nostru a cucerit medalia de bronz la proba de smuls, unde a stabilit și un nou record mondial.

La categoria de până la 85 de kilograme, Marin Robu a ridicat 176 de kilograme la a treia încercare, rezultat care i-a adus locul trei și medalia de bronz.

La proba de aruncat, halterofilul nostru a reușit să ridice 197 de kilograme, clasându-se pe locul 15. Cu un total de 373 de kilograme, Robu a încheiat competiția pe poziția a șaptea.

Medalia obținută la Ningbo reprezintă un rezultat important în cursa pentru calificarea la Jocurile Olimpice de la Los Angeles din 2028.