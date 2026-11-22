Max Verstappen a câștigat Marele Premiu din Las Vegas în Formula 1, după o cursă spectaculoasă, cu numeroase schimbări de lider. Olandezul a rezistat presiunii piloților Mercedes, care au greșit la un moment dar, iar Lando Norris și Oscar Piastri au completat podiumul pentru McLaren.

Max Verstappen a plecat din pole-position și a preluat conducerea încă de la start. George Russell și Kimi Antonelli au încercat în repetate rânduri să-l depășească, apoi a intrat în luptă coechipierul lui Verstappen, Isack Hadjar. Duelurile pentru primul loc au continuat aproape pe tot parcursul cursei. În turul 29, Verstappen și-a recuperat pentru a doua oară poziția de lider în fața lui Russell.

Unul dintre cele mai tensionate momente a avut loc în ultimele tururi. George Russell a încercat să treacă de coechipierul său, Kimi Antonelli, dar a blocat roțile și a lovit barierele. Britanicul a reușit să revină pe circuit, însă a coborât până pe locul nouă.

Nici la Ferrari nu a lipsit tensiunea. Porniți de pe locurile 11 și 12, Lewis Hamilton și Charles Leclerc s-au acroșat în lupta pentru poziții, iar ambii au primit penalizări de câte zece secunde. Hamilton a terminat pe șapte, iar monegascul pe zece. Verstappen a trecut primul linia de sosire, cu un avans de mai puțin de o secundă în fața campionului de anul trecut, Lando Norris.

Coechipierul britanicului, Oscar Piastri, a încheiat al treilea, chiar dacă a pornit al 17-lea. Pentru olandezul Max Verstappen este a treia victorie obținută pe circuitul din Las Vegas. În clasamentul general, însă, lucrurile sunt deja decise în privința titlurilor. Italianul Kimi Antonelli și-a asigurat trofeul de campion mondial. Pilotul Mercedes are un avans de 98 de puncte față de Verstappen, aflat pe locul doi. Lewis Hamilton a urcat pe trei, cu 267 de puncte. Și Mercedes și-a asigurat deja titlul la constructori, după etapa din Brazilia. Până la încheierea sezonului au mai rămas două etape, în Qatar și Abu Dhabi, programate pe 29 noiembrie și 6 decembrie.