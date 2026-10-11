Max Verstappen a dominat Marele Premiu de Formula 1 din Singapore și a obținut prima victorie din carieră pe circuitul Marina Bay. Olandezul a încheiat un weekend perfect, după ce s-a impus și în cursa sprint, apoi a plecat din pole-position și a controlat cursa de astăzi. Charles Leclerc a terminat pe locul secund, iar liderul clasamentului general, Kimi Antonelli, a completat podiumul.

Verstappen a rezistat atacului lui Leclerc încă din primul viraj al cursei, apoi și-a mărit treptat avansul. Red Bull a gestionat eficient pneurile, iar olandezul a revenit de la boxe fără să piardă prima poziție. În schimb, Lewis Hamilton a avut o strategie proastă. Britanicul și-a pus pneuri soft pentru viteză, dar cu uzură rapidă, în turul 18. Iar în turul 40, în timpul perioadei de Virtual Safety Car, provocată de abandonul lui Lance Stroll, Hamilton a continuat cu pneurile soft. Coechipierul său de la Ferrari, Charles Leclerc, a intrat la boxe în acel moment și a profitat de oprirea mai ieftină pentru a trece în fața britanicului.

Pe final, pneurile lui Hamilton și-au pierdut eficiența. Lando Norris, Oscar Piastri și Antonelli l-au depășit, iar pilotul Ferrari a încheiat doar pe locul șase, chiar dacă pornise de pe trei.

După cursă, Hamilton și-a asumat decizia strategică și a recunoscut că a pierdut puncte importante pentru echipă. În aceste condiții, Verstappen a câștigat cursa, fiind urmat de celălalt pilot Ferrari, Charles Leclerc și reprezentantul Mercedes, Andrea Kimi Antonelli.

În clasamentul general, Antonelli rămâne lider, cu 340 de puncte, și are un avans de 102 față de George Russell, care a terminat cursa din Singapore abia pe locul 9. Hamilton este al treilea, iar Max Verstappen a redus astfel diferența față de Hamilton la numai opt de puncte, după ce a câștigat consecutiv Grand Prix-ul din Malaezia, iar apoi sprintul și Marele Premiu din Singapore. Următoarea etapă va avea loc peste două săptămâni, la Austin, în Statele Unite. În calendar au mai rămas șase curse.

