Max Verstappen a dominat ziua de sâmbătă la Marele Premiu de Formula 1 din Singapore. Olandezul a câștigat cursa sprint, într-o întrecere haotică, cu ploaie, accidente și opt abandonuri, apoi a obținut pole-position-ul pentru cursa principală de duminică. A fost o zi bună și pentru Ferrari, în timp ce McLaren a trăit un coșmar.

Sprintul a început cu o întârziere de 30 de minute, din cauza ploii torențiale. George Russell a avut un start excelent și l-a depășit pe Verstappen, însă britanicul a pierdut controlul monopostului în ultimul viraj al primului tur și s-a izbit de parapet.

Verstappen a revenit în frunte și nu a mai cedat poziția până la final. Nici ceilalți piloți nu au scăpat de incidente. Sergio Perez și Lance Stroll s-au ciocnit încă din primul tur, iar ulterior Isack Hadjar și Franco Colapinto au abandonat. Un alt accident, în care au fost implicați Alexander Albon, Gabriel Bortoleto și Valtteri Bottas, a scos din cursă trei monoposturi. Finalul a fost marcat de un duel tensionat între coechipierii de la McLaren. Lando Norris a încercat să-l depășească pe Oscar Piastri, dar l-a acroșat pe australian, iar ambii au derapat. Piastri a abandonat, în timp ce Norris a încheiat sprintul pe locul opt.

De incident a profitat Kimi Antonelli, care a urcat pe poziția a patra și și-a mărit avansul în fruntea clasamentului mondial. După ce etape trecută a bifat prima victorie a sezonului, Verstappen a continuat tendința și a câștigat sprintul, fiind urmat de piloții Ferrari, Lewis Hamilton și Charles Leclerc.

Olandezul a continuat în aceeași notă și în calificările pentru cursa de duminică. Pilotul Red Bull a obținut cel mai bun timp, devansându-l cu doar 54 de miimi pe Charles Leclerc. Lewis Hamilton va pleca al treilea, iar liderul campionatului, Kimi Antonelli, s-a clasat pe poziția a patra. Cursa principală din Singapore este programată duminică. În clasamentul general, Andrea Kimi Antonelli este la 89 de puncte în fața coechipierului său, George Russell și la 104 puncte de Lewis Hamilton.