Max Verstappen a revenit în forță. Olandezul de la Red Bull a dominat autoritar calificările pentru Marele Premiu al Bahrainului, desfășurat în mod neobișnuit la Sepang, în Malaysia, și va pleca din pole-position în cursa de mâine. Lewis Hamilton a reușit să se strecoare pe prima linie, în timp ce penalizările au schimbat spectaculos configurația primelor rânduri ale grilei.

Max Verstappen a fost imbatabil pe circuitul din Sepang și a fost cel mai rapid în toate cele trei segmente ale calificărilor. Red Bull a dat tonul, iar Verstappen a făcut spectacol. În ultima încercare, batavul a găsit mai multă viteză și a stabilit cel mai rapid timp al întregului weekend de la Sepang.

Acesta este primul pole-position obținut de Verstappen în acest sezon și primul pentru o echipă propulsată de un motor care nu este Mercedes. Între timp Lewis Hamilton a răspuns cu cel mai bun tur al său și s-a instalat pe locul secund. Isack Hadjar a încheiat inițial calificările pe locul al treilea, dar francezul de la Red Bull nu va ocupa însă această poziție la start. El are o penalizare de cinci locuri după folosirea celui de-al șaptelea motor cu ardere internă al sezonului, peste limita regulamentară. Astfel, Hadjar coboară pe poziția a opta.

Iar Kimi Antonelli a urcat, pe locul al treilea, pe aceeași linie cu Charles Leclerc care va pleca de pe patru.

Marele Premiu al Bahrainului se desfășoară în acest an într-un decor complet diferit. Cursa care trebuia să aibă loc la Sakhir a fost mutată la Sepang, iar circuitul din Malaysia revine astfel în calendarul Formulei 1 pentru prima dată din 2017. Traseul este unul dintre cele mai solicitante din campionat, cu două linii drepte lungi, viraje de mare viteză, temperaturi ridicate și umiditate accentuată. Marele Premiu al Bahrainului, va avea loc mâine, de la ora 10:00. Cursa va avea 56 de tururi, iar toate privirile vor fi pe Max Verstappen și Lewis Hamilton, care vor împărți prima linie a grilei.