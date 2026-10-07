Superstarul Lionel Messi a disputat marţi seara ultimul său meci în echipa naţională de fotbal a Argentinei, un amical cu Beninul, câştigat cu scorul de 3-0 şi în care căpitanul a marcat ultimul gol, transmit agenţiile internaţionale de presă.

Messi, 39 ani, îşi încheie cariera la reprezentativă cu 208 selecţii şi 126 de goluri, fiind integralist contra echipei africane, în faţa a 85.000 de spectatori privilegiaţi pe Estadio Monumental din Buenos Aires, conform Agerpres.

Fundaşul Nicolas Otamendi a deschis scorul (48), jucând şi el ultimul meci la naţională, la 38 de ani, Nicolas Paz a marcat al doilea gol al triplei campioane mondiale (60), iar Messi a înscris golul al treilea (70), din penalty. De asemenea, Messi a oferit assist-urile la primele două goluri, încheind cu 67 de pase decisive.

Messi, care are în palmares opt ''Baloane de Aur'', şi-a anunţat retragerea din echipa naţională la finalul lunii august, la circa o lună după ce a pierdut finala Cupei Mondiale din America de Nord (0-1 cu Spania).

La meciul de retragere, de pe Estadio Monumental din Buenos Aires, cu o capacitate de aproape 85.000 de locuri, au fost invitaţi toţi componenţii echipei care a cucerit Cupa Mondială în 2022, în Qatar.

În echipa Beninului au jucat şi Yohan Roche, fostul fundaş al Petrolului Ploieşti, precum şi Matteo Ahlinvi, mijlocaşul Farului, scrie știrileprotv.ro.

Pe Monumental au evoluat formaţiile: Argentina: Emiliano Martínez - Agustin Giay, Cristian Romero (Giovani Lo Celso, 79), Nicolás Otamendi (Lisandro Martinez, 51), Nicolas Tagliafico (Facundo Medina, 51) - Rodrigo De Paul (Nicolas Gonzalez, 58), Alexis Mac Allister (Franco Mastantuono, 79), Enzo Fernandez (Exequiel Palacios, 79) - Lionel Messi - Julian Alvarez (Nicolas Paz, 58), Lautaro Martinez (Leonel Flores, 79). Selecţioner: Lionel Scaloni.

Benin: Marcel Dandjinou (Saturnin Allagbe, 76) - Liam Omore, Yohan Roche (Amiro Amadou, 90+1), Mohamed Tijani, Tamimou Ouorou (Charlemagne Azongnitode, 76) - Yamirou Ouorou (Matteo Ahlinvi, 63), Sessi D'Almeida, Imourane Hassane (Sahid Ngobi, 90+1), Junior Olaitan (Jodel Dossou, 76), Rodolfo Aloko (Attidjikou Samadou, 90+1) - Aiyegun Tosin (Junior Olugbade, 63). Selecţioner: Gernot Rohr.

Ce mesaj a transmis Messi înaintea ultimului meci pentru Argentina

Messi a transmis un mesaj de mulțumire Argentinei înaintea ultimului său meci pentru națională, după mai bine de 20 de ani.

„Mulțumesc, Argentina!”, a scris Messi într-o postare pe Instagram Stories, însoțită de o fotografie în care sărută tricoul special pe care îl va purta la ultimul său meci internațional, potrivit Agerpres.

Cu doar câteva ore înaintea partidei, câștigătorul de opt ori al Balonului de Aur a distribuit și un mesaj video emoționant, însoțit de imagini din parcursul său în tricoul Albiceleste, inclusiv de la triumful Argentinei la Cupa Mondială din 2022.

„A venit momentul”, spune Lionel Messi. „Plec în pace. Am dat totul. Acest tricou a fost visul meu, mândria mea și viața mea. Vă mulțumesc că m-ați iubit atât de mult, vă mulțumesc pentru sprijinul vostru. Vă voi purta mereu cu mine.”

Atacantul din Rosario va disputa al 208-lea său meci pentru Argentina, într-o partidă amicală împotriva Beninului, programată marți seara pe stadionul Monumental din Buenos Aires.

Un omagiu pregătit pentru despărțirea lui Messi

Ángel Di María și-a confirmat prezența la omagiu, deși nu va participa la meci, deoarece va juca pentru Rosario Central împotriva lui Banfield în prealabil. Nicolás Otamendi a fost, de asemenea, menționat ca un posibil participant.

Messi nu a fost inclus inițial în lot. În cele din urmă, el a decis să participe la unul dintre meciuri.

În Rosario, orașul în care s-a născut și a crescut Lionel Messi, a fost dezvelit un tricou gigantic al echipei naționale a Argentinei, în semn de omagiu adus legendei Albiceleste.

Având o înălțime de 30 de metri, pe acesta scrie „Gracias” (Mulțumesc) și numărul 10, purtat de căpitanul argentinian de-a lungul ilustrei sale cariere internaționale.

„Mulțumim, căpitane. Ne-ai dat totul. Ne-ai făcut să credem din nou, să visăm la imposibil și ne-ai oferit momente de neuitat care vor rămâne cu noi pentru tot restul vieții noastre”, se arată în mesajul care însoțește tricoul.

La Rosario, ca în toată Argentina, omagiile curg înaintea acestui ultim meci în naționala Argentinei, un eveniment considerat istoric.

Anunțul care a cutremurat lumea fotbalului

În vârstă de 39 de ani, legendarul fotbalist Lionel Messi și-a anunțat pe Instagram retragerea din echipa națională a Argentinei.

Messi spune că această decizie vine la două zile după finala Cupei Mondiale pierdută contra Spaniei. Pe 8 august, argentinianul și-a pierdut tatăl, iar această dramă l-a convins să facă acest pas, scrie Sport.ro.

„După tot acest timp care a trecut de la finală și după multă gândire, vreau să vă anunț pe toți că mă retrag din Echipa Națională... A fost o decizie care m-a durut și încă mă doare, din adâncul sufletului, dar înțeleg că este momentul potrivit. Jur că am dat mereu totul, nu doar în ultimii ani când am câștigat totul, ci și înainte de asta. Am luptat și am dat mereu totul pentru acest tricou, pentru a vă aduce bucurie și a vă face mândri că sunteți argentinieni prin fotbal”, a scris Messi pe Instagram.

Messi, care la vârsta de 39 de ani continuă să joace la nivel de club pentru Inter Miami, în Statele Unite, se retrăsese anterior din echipa națională în 2016, pentru ca ulterior să revină la Cupa Mondială din 2018 și să triumfe patru ani mai târziu, în Qatar.

Recent, pe lângă finala pierdută în fața Spaniei pe 19 iulie, la New York, fotbalistul argentinian a fost profund afectat de decesul tatălui său, Jorge Messi, la vârsta de 68 de ani, el declarând la jumătatea lunii august că „nu crede că va mai putea continua mult timp”.

„Nu mai este mult timp, iar capitolele se încheie, iar acesta este unul care mă doare profund. Iubesc, am iubit și voi iubi mereu să fiu în echipa națională. Am dat tot ce am. Nu mai am nimic de oferit și, în plus, sunt niște jucători tineri grozavi care vin în spatele meu și care merită să fie acolo. Vă mulțumesc pentru toată dragostea și sprijinul din acești 20 de ani. Îmi va fi atât de dor să vă aud pe toți din interior.

Acum voi fi doar unul dintre voi, încurajându-vă și susținându-vă de pe margine la bine și la rău. Mulțumesc familiei mele pentru că a fost mereu alături de mine, pentru că m-a însoțit în această călătorie frumoasă, dar dificilă.

Mulțumesc fiecăruia dintre antrenorii, coechipierii și managerii cu care am avut privilegiul să lucrez. Iau cu mine amintiri și momente de neuitat. Plec cu pacea și mândria de a vă fi oferit, împreună cu coechipierii mei, momente de vis. A fost incredibil să trăiesc asta alături de voi toți. Vă iubesc! Mulțumesc, Doamne, că m-ai făcut argentinian. Hai, Argentina!

Am scris aceste cuvinte pe 21 iulie, la două zile după finală. Astăzi, după ce s-a întâmplat cu tatăl meu, sunt și mai convins decât înainte”, a transmis Messi.

La ultima sa competiție internațională, fostul star al Barcelonei a strălucit în tricoul Argentinei, conducând echipa spre finală cu opt goluri marcate, inclusiv un hat-trick. Totuși, el a jucat slab în finală, pierdută în fața Spaniei (1-0 după prelungiri).

Messi a pierdut, de asemenea, finala Cupei Mondiale din 2014 împotriva Germaniei (1-0 după prelungiri).

Pe lângă Cupa Mondială, palmaresul său cu Argentina include două Copa America (2021, 2024), o medalie de aur olimpică (2008), o Finalissima (2022) și o Cupă Mondială Under-20 (2005). Succesele sale cu echipa națională i-au consolidat locul în panteonul fotbalului argentinian, alături de idolul Diego Maradona.

Messi se află sub contract cu Inter Miami până la sfârșitul sezonului 2028, scrie Agerpres.

Cine este Lionel Messi

Lionel Andrés „Leo” Messi (n. 24 iunie 1987, Rosario, Provincia Santa Fe, Argentina) este un fotbalist argentinian care joacă pe post de atacant sau mijlocaș la Inter Miami din Major League Soccer.

Considerat pe scară largă unul dintre cei mai mari jucători din istorie, Messi a stabilit numeroase recorduri pentru distincțiile individuale câștigate de-a lungul carierei sale de fotbalist profesionist, inclusiv opt Baloane de Aur, șase Ghete de Aur europene și opt nominalizări ca fiind cel mai bun jucător al lumii de către FIFA.

În 2025, a fost numit cel mai bun jucător masculin al tuturor timpurilor de către IFFHS. Messi este cel mai titrat jucător din istoria fotbalului profesionist, câștigând 46 de trofee cu echipa sa.

Recordurile sale includ cele mai multe goluri într-un an calendaristic (91), cele mai multe goluri pentru un singur club (672 pentru Barcelona), cele mai multe goluri în La Liga (474), cele mai multe pase decisive în fotbalul internațional (61), cele mai multe contribuții la goluri în Cupa Mondială FIFA (21) și cele mai multe contribuții la goluri în Copa América (32).

Messi a marcat peste 900 de goluri în cariera sa la seniori și a oferit peste 400 de pase decisive pentru club și națională, rezultând peste 1.300 de contribuții la goluri – cel mai mare total din istoria sportului.

Messi a debutat în competiții pentru Barcelona la vârsta de 17 ani, în octombrie 2004. S-a impus treptat ca jucător de bază al clubului, iar în primul său sezon complet, în 2008–2009, a ajutat Barcelona să realizeze prima triplă din fotbalul spaniol.

Acest lucru i-a adus lui Messi primul din cele patru Baloane de Aur consecutive, iar până în sezonul 2011–2012 stabilise recordul european pentru cele mai multe goluri într-un sezon și se impusese ca cel mai bun marcator al Barcelonei din toate timpurile.

În sezonul 2014–2015, când a devenit cel mai bun marcator al tuturor timpurilor din La Liga, el a condus Barcelona către o a doua triplă istorică.

Messi a fost numit căpitan al Barcelonei în 2018. În timp ce a jucat pentru club, a câștigat un record de 34 de trofee, inclusiv zece titluri de La Liga și patru Ligi ale Campionilor UEFA.

Dificultățile financiare de la Barcelona l-au determinat pe Messi să plece în august 2021 și să semneze cu Paris Saint-Germain, unde a câștigat titlul de campion al Ligue 1 în ambele sezoane petrecute acolo.

S-a alăturat clubului Inter Miami din Major League Soccer în iulie 2023 și l-a condus la prima victorie în Cupa MLS în 2025, câștigând totodată titlul de cel mai bun jucător al ligii în 2024 și 2025.

Jucător al naționalei Argentinei, Messi este cel mai bun marcator din istoria echipei naționale și jucătorul cu cele mai multe selecții. La câțiva ani după debutul său la seniori, în 2005, a câștigat medalia de aur la Jocurile Olimpice de vară din 2008.

Preluând banderola de căpitan în 2011, el a condus Argentina în trei finale consecutive la Cupa Mondială din 2014, Copa América din 2015 și Copa América Centenario, toate pierdute.

După ce și-a anunțat retragerea din fotbalul internațional în 2016, s-a întors pentru a ajuta Argentina să se califice la Cupa Mondială din 2018. Messi a jucat un rol esențial în a pune capăt unei perioade de 28 de ani fără trofee pentru Argentina, câștigând Copa América din 2021.

În 2022, el a condus Argentina către o victorie la Cupa Mondială, prima pentru țară în 36 de ani. Al treilea titlu internațional major al lui Messi a venit odată cu victoria Argentinei la Copa América din 2024.