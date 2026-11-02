Lionel Messi a demonstrat încă o dată că poate face diferența în cele mai tensionate momente. Starul argentinian a salvat-o pe Inter Miami cu un gol marcat în minutul 83, care a adus o victorie dramatică și a menținut echipa în cursa pentru un nou trofeu în campionatul nord-american de fotbal.

Arcadie Munteanu
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Lionel Messi a fost din nou decisiv pentru Inter Miami, într-o partidă disputată în deplasare, împotriva formației New England Revolution. Echipa argentinianului s-a impus cu 2 la 1, după ce a fost condusă, iar Leo Messi a fost din nou salvatorul. Mai întâi starul sud-american a trimis mingea cu capul în direcția lui Germán Berterame, iar atacantul mexican a egalat pentru 1 la 1. A fost al zecelea gol al lui Berterame în actuala ediție de campionat și a 16-a pasă decisivă a lui Messi. 

Iar în minutul 83, argentinianul a primit mingea în apropierea careului, a scăpat de mai mulți adversari, a combinat cu Telasco Segovia și a pătruns în suprafața de pedeapsă, de unde a trimis cu stângul, plasat, în colțul din dreapta al porții.

A fost al 26-lea gol al lui Lionel Messi în actualul sezon regulat din Major League Soccer, iar argentinianul conduce clasamentul golgheterilor. Succesul are o importanță deosebită și pentru situația din clasament. Inter Miami a ajuns la 59 de puncte și a urcat pe locul secund în Conferința de Est, depășind-o cu un punct chiar pe New England Revolution. Inter Miami și-a asigurat deja și prezența în play-off-ul Major League Soccer, unde va încerca să-și apere titlul cucerit în 2025. Mai mult, victoria de la Foxborough i-a asigurat lui Inter Miami calificarea în CONCACAF Champions Cup în 2027, competiția continentală în care se întrec cele mai bune cluburi din America de Nord, America Centrală și zona Caraibelor.

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