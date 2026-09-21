Lionel Messi continuă să impresioneze și la 39 de ani. Argentinianul a marcat un gol spectaculos din lovitură liberă pentru Inter Miami, în remiza, 2 la 2, cu San Diego.

Messi a ales o execuție surprinzătoare. În locul unui șut direct spre poartă, a trimis mingea ca pe o centrare, aceasta a trecut de toată apărarea, a lovit bara și a intrat în plasă, iar portarul nu a mai putut interveni. A fost al 75-lea gol din lovitură liberă din cariera lui Messi.

Argentinianul mai are nevoie de doar trei reușite pentru a egala recordul all-time, deținut de brazilianul Marcelinho. Leo Messi a ajuns la 930 de goluri în carieră, dintre care 101 pentru Inter Miami. În acest sezon, starul argentinian are 23 de goluri și 14 pase decisive în cele 26 de meciuri jucate. Echipa sa Inter Miami e la al partulea egal consecutiv și a căzut pe locul trei în Conferința de Est.