Fostele vedete ale Barcelonei au readus aminte de vremurile în care făceau spectacol împreună. Lionel Messi și Luis Suarez au marcat câte două goluri pentru Inter Miami, care a învins-o cu 4 la 0 pe DC United. Partida a fost prima pentru argentinian după retragerea de la națională.

Suarez a deschis scorul încă din minutul 3, cu o execuție stângace la prima vedere, dar care a ajuns exact în vinclu. Atacantul din Uruguay a dublat avantajul gazdelor în minutul 39, după ce a profitat de o minge respinsă de adversari. Astfel, Inter Miami a intrat la pauză cu un avantaj de două goluri. În actul secund, Messi a preluat rolul principal. Argentinianul a înscris în debutul reprizei, după o pasă decisivă a lui Suarez, iar în minutul 60 a oferit faza serii. După ce bunul său prieten, Luis Suarez, i-a lăsat mingea inteligent, Messi pornit într-o acțiune individuală, a depășit mai mulți adversari și a trimis mingea în poartă.

Victoria cu 4 la 0 le-a permis celor de la Inter Miami să pună capăt unei serii de cinci meciuri fără succes în MLS. Cu această dublă, Messi, care tocmai s-a retras fastuos de la naționala Argentinei, a ajuns la 23 de goluri și 13 pase decisive în actualul sezon al campionatului nord-american. Suarez are 15 goluri și 8 pase decisive. Grație succesului, echipa din Florida a urcat pe locul secund în Conferința de Est, cu 49 de puncte.

Reveniți în aceeași echipă după perioada petrecută la Barcelona, cei doi au readus în prim-plan unul dintre cele mai spectaculoase dueturi din fotbalul mondial. Totodată, Messi se apropie de un reper impresionant: 1.000 de goluri oficiale în carieră. După reușitele din meciul cu DC United, argentinianul a ajuns la 934 de goluri și mai are nevoie de 66 pentru a atinge această bornă, urmărită și de rivalul de o viață, Cristiano Ronaldo.