Fundașul lateral al naționalei Moldovei, Mihail Gherasimencov, a înscris primul său gol în tricoul echipei mari a clubului Vancouver Whitecaps. Conaționalul nostru a trimis mingea în plasa fostei sale echipe. Meciul s-a încheiat la egalitate, rezultat suficient pentru ca formația lui Gherasimencov să se califice în semifinalele Cupei Canadei.

Mihail Gherasimencov a început partida pe banca de rezerve și a intrat pe teren cu un sfert de oră înainte de fluierul final. Fotbalistul nostru a reușit să marcheze din afara careului în minutul 86, având o execuție plasată la care portarul nu a avut nicio șansă. Gherasimencov a ridicat mâinile în semn de respect față de adversarii de la Cavalry, care i-au fost coechipieri pe parcursul anului trecut, când a jucat sub formă de împrumut.

Mihail GHERASIMENCOV, JUCĂTOR „VANCOUVER WHITECAPS”: „Sunt foarte fericit să marchez primul gol contra celor de la Cavalry, dar, în același timp, nu sunt, deoarece respect echipa Cavalry. Este orașul în care locuiesc, echipa de acasă. ”

După revenirea din împrumut, Mihail Gherasimencov, care jucase până atunci doar la echipa a doua a celor de la Vanouver Whitecaps, a fost promovat la echipa mare. Primul său gol la prima echipă a clubului a făcut scorul 1 la 1 și datorită victoriei cu 4 la 1 din primul meci, Vancouver a acces în semifinalele Cupei Canadei, unde se va duela cu Montreal.

Mihail GHERASIMENCOV, JUCĂTOR „VANCOUVER WHITECAPS”: „Este primul meu gol la nivel profesionist pentru prima echipă a clubului Whitecaps, așa că este un moment important pentru mine. ”

Mihail Gherasimencov are 21 de ani și joacă pe postul de fundaș lateral, iar uneori este utilizat ca mijlocaș stânga. Născut la Bălți, în 2016 s-a mutat în Canada, iar din 2020 a fost crescut de academia clubului Vancouver Whitecaps, unde acum este coechipier cu renumitul Thomas Muller. Pentru naționala mare a Moldovei, Gherasimencov a disputat șapte meciuri.