Visul european al celor de la Milsami Orhei s-a încheiat încă din primul tur preliminar al Ligii Conferinței. Aseară, vulturii roșii au fost învinși cu 0 la 1 pe teren propriu de Velež Mostar. Astfel bosniacii merg mai departe, cu scorul general de 2 la 1.

După 1 la 1 în tur, în Bosnia, Milsami avea nevoie de victorie acasă, însă echipa pregătită de Alexei Savinov nu a reușit să profite de avantajul terenului propriu. În fața propriilor suporteri, orheienii au avut o misiune dificilă încă din start, iar Velež a controlat mare parte din joc, fără însă să își creeze mari ocazii în prima repriză. După pauză, ritmul partidei a crescut.

În minutul 72, Nino Stojanovic a fost foarte aproape să deschidă scorul. Atacantul bosniac a încercat un lob peste portarul Filip Dujmovic, însă goalkeeperul lui Milsami a avut o intervenție excelentă și a păstrat tabela neschimbată. Momentul decisiv al întâlnirii s-a produs cu zece minute înainte de final.

Intrat pe teren în repriza secundă, Vasile Luchiță a văzut al doilea cartonaș galben în minutul 80, după un fault asupra lui Aldin Meșic, iar Milsami a rămas în inferioritate numerică. Bosniacii au profitat imediat de omul în plus. Două minute mai târziu, Ajdin Nukić a trimis în careu, unde Armin Spahić a ratat execuția, însă mingea a ajuns la Aldin Meșic, care a înscris din apropiere și a adus calificarea formației din Mostar.

Milsami Orhei a încercat să forțeze egalarea în ultimele minute, însă nu a mai găsit resursele necesare pentru a reveni în joc. Astfel, vulturii roșii își încheie aventura europeană încă din primul tur preliminar, ratând obiectivul calificării în faza următoare. Pentru fotbalul moldovenesc, eliminarea celor de la Milsami înseamnă încă o reprezentantă mai puțin în cupele europene, într-un sezon în care punctele acumulate în clasamentul coeficienților UEFA sunt esențiale pentru menținerea poziției țării în ierarhia continentală.