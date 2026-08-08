Una dintre cele mai celebre mingi din istoria fotbalului ar putea deveni una dintre cele mai scumpe obiecte sportive vândute vreodată. Mingea cu care Diego Maradona a marcat controversatul gol „Mâna lui Dumnezeu”, la Mondialul din 1986, va fi scoasă la licitație în Statele Unite. Prețul ar putea trece de 10 milioane de dolari.

Mingea cu care Diego Armando Maradona a scris una dintre cele mai controversate pagini din istoria fotbalului va ajunge, în această lună, la licitație în Statele Unite. Este vorba despre mingea Adidas Azteca folosită în sfertul de finală dintre Argentina și Anglia, disputat pe 22 iunie 1986, în Mexic. Primul gol a venit în minutul 51. Maradona a sărit în duel cu portarul Peter Shilton și a trimis mingea în poartă cu mâna stângă.

După meci, Maradona a oferit una dintre cele mai cunoscute replici din istoria fotbalului. A spus că golul a fost marcat „puțin cu capul lui Maradona și puțin cu mâna lui Dumnezeu”. Casa Heritage Auctions va scoate această minge la vânzare între 21 și 23 august, în cadrul unei licitații organizate în Texas.

Prețul de pornire este de 2,5 milioane de dolari, însă organizatorii estimează că suma finală ar putea depăși 10 milioane de dolari. Astfel, mingea ar putea deveni cel mai valoros obiect de fotbal vândut vreodată la licitație. Importanța obiectului este susținută și de proveniența sa.

Arbitrul tunisian Ali Bennaceur, cel care a validat controversatul gol al lui Maradona, susține că a luat mingea după fluierul final și a păstrat-o în colecția sa personală timp de mai bine de trei decenii. Într-o scrisoare de proveniență semnată în 2023, Bennaceur afirmă că aceeași minge a fost folosită pe întreaga durată a meciului și că nu a fost nevoie de o minge de rezervă. Mai mult, documentele de autentificare arată că mingea a fost folosită la ambele goluri marcate de Maradona în acea partidă. Aceeași minge a fost implicată, patru minute mai târziu, într-un alt moment legendar. Maradona a primit mingea în propria jumătate, a pornit spre poarta Angliei și a trecut de cinci adversari înainte de a-l dribla și pe Peter Shilton. Apoi a trimis mingea în plasă și a dus Argentina în avantaj.

Reușita a rămas în istorie drept „Golul Secolului”. Iar în 2002, golul a fost desemnat de utilizatorii FIFA drept cea mai frumoasă reușită din istoria Cupei Mondiale.