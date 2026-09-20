Mohamed Salah a spulberat campioana Turciei, Galatasaray, marcând trei goluri și oferind o pasă decisivă. Echipa egipteanului, Trabzonspor, s-a impus cu un incredibil 4 la 0.

Arena Papara Park a explodat ca un vulcan în minutul 4, atunci când Mohamed Salah a fost lansat într-un contraatac fulgerător. Egipteanul l-a învins fără emoții pe goalkeeper-ul Cakir. Peste cinci minute faraonul a fost la câțiva centimetri distanță de dublă. Au urmat o mulțime de ocazii la cealaltă poartă, Galatasaray trecând pe lângă gol.

Contrar cursului jocului, Saviolo a înscris cu un șut plasat din pasa lui Salah, iar peste alte cinci minute atacantul din Egipt a punctat, după ce Franculino a profitat de o gafă a adversarilor. La pauză tabela indica 3 la 0 pentru Trabzonspor spre surprinderea tuturor. Seara magică a lui Salah a fost încununată de un alt contraatac rapid, în urma căruia a fost stabilit scorul de 4 la 0.

Mohamed Salah a venit liber de contract în această vară de la Liverpool, unde a scris istorie, iar în primele opt meciuri la Trabzonspor a adunat șapte goluri și două pase decisive. Galatasaray își va pierde poziția de lider în Turcia, doar dacă Beșiktaș, care este la un puncte în spate, nu va ceda în această seară. Trabzonspor, care și-a întărit lotul cu mai mulți jucători de top ca Salah, Fabinho și Malinovskyi, a acumulat 10 puncte în șase etape și ocupă locul cinci.