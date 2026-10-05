Lovituri, emoții și medalii pentru Moldova la Campionatul Mondial de kickboxing pentru juniori și tineret, desfășurat în Italia. Zeci de sportivi din întreaga lume s-au luptat pentru titlul mondial, iar reprezentanții țării noastre au urcat de 15 ori pe podium. Cinci dintre ei au devenit campioni mondiali.

La Lido di Jesolo, în Italia, timp de zece zile, cei mai buni tineri kickboxeri ai lumii și-au dat întâlnire la campionatul Mondial WAKO pentru copii, cadeți și juniori. Competiția a inclus probe desfășurate pe patru ringuri și opt tatamiuri. Pentru Moldova, bilanțul este unul impresionant: cinci medalii de aur, patru de argint și șase de bronz. Cu 15 medalii în total, echipa noastră s-a clasat în topul general pe locul 17 dintre cele 62 de țări. Cinci sportivi moldoveni au urcat pe cea mai înaltă treaptă a podiumului, este vorba de Alexandru-Ahile Buhaniuc, Kira Bogomolov, Nichita Baranov, David Cerba și Dmitrii Stoicov. Pentru sportivi, însă, medalia este doar rezultatul final al unei pregătiri care durează luni întregi.

NICHITA BARANOV, CAMPION MONDIAL: „Pregătirea a fost foarte intensă, toată vara cât copiii se odihneau, noi ne antrenam și dimineața și seara și cred că rezultatul este meritat. Înainte de fiecare luptă aveam emoții foarte mari, dar cu ajutorul antrenorilor și părinților mei am reușit să depășesc emoțiile și să câștig fiecare luptă. ”

Pe lângă cele cinci titluri mondiale, sportivii moldoveni au mai obținut patru medalii de argint și șase de bronz.

POPA ANGHELINA, MEDALIATĂ CU ARGINT: „La competiția dată am luat locul 2. Să spunem că sunt mândră dar eu sunt sigură că pot mai multe și o să mă starui la competiția următoare să obțin locul întâi. ”

Echipa noastră a fost reprezentată nu doar de sportivi și antrenori, ci și de arbitrii internaționali Sergiu Buhaniuc și Eugen Musalimov.

EUGEN MUSALIMOV, ANTRENORUL LOTULUI NAȚIONAL, ARBITRU: „Felicit toți sportivii și antrenorii pentru munca depusă și sper că nu vor pierde curajul să se antreneze mai departe și curajul de a aduce rezultate și locuri bune.”

Iar după Mondialul din Italia, planurile sunt deja orientate spre următoarele competiții.

TUDOR GOREA, PREȘEDINTE FEDERAȚIA DE ORIENTAL KICKBOXING: „ Este un rezultat formidabil. Avem în fața noastră campioantul european, care trebuie să depunem eforturi foarte mari ca apoi țara noastră să fie prezentă la Jocurile Euroepene, care se vor desfășura în Istanbul.”

Astfel, pentru kickboxerii moldoveni, următoarea țintă este deja stabilită: noi competiții, noi finale și, de ce nu, noi titluri mondiale.