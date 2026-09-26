Selecționata Moldovei își va începe aventura în Liga Națiunilor pe terenul Slovaciei în această seară. Chiar dacă lotul a suferit mici schimbări din cauza accidentărilor pe ultima sută de metri a pregătirilor, selecționerul Lilian Popescu este convins că echipa noastră poate obține un rezultat pozitiv în meciul cu un adversar mai valoros.

Lilian POPESCU, SELECȚIONERUL NAȚIONALEI MOLDOVEI: „Întâlnim un adversar organizat, cu jucători valoroși, plus experimentați. Îi respectăm foarte mult, dar ne dorim și noi, este un examen serios pentru noi”.

Într-adevăr, lotul naționalei Slovaciei, care a pierdut în barajul de calificare la Cupa Mondială, este mai valoros decât al Moldovei. Valoarea totală, de aproape 70 de milioane de euro, depășește de șapte ori cea a echipei noastre. Cel mai renumit jucător, Milan Skriniar, este și căpitanul echipei, iar linia ofensivă formată din Strelec, Haraslin, Schranz și Suslov a făcut furori la EURO 2024.

Iurie IOVU, FUNDAȘUL NAȚIONALEI MOLDOVEI: „ Cu antrenorul și staff-ul facem analize video și abordăm și la antrenament. Consider că suntem gata și vrem să dăm totul pe teren și să câștigăm. ”

Selecționerul Lilian Popescu își dorește să vadă un grup unit și curajos, organizarea fiind cheia în meciul cu Slovacia. La capitolul probleme de lot, după accidentarea de ultim moment a lui Virgiliu Postolachi, înlocuitorul său, Nicolae Rotaru, dar și fundașul lateral Ioan-Călin Revenco au probleme de sănătate și nu vor juca, fiind convocat de urgență atacantul Sergiu Țurcan.

Lilian POPESCU, SELECȚIONERUL NAȚIONALEI MOLDOVEI: „Dacă vom trece peste niște obstacole, în primul rând mentale, vom prinde curaj și vom avea șansa să obținem un rezultat pozitiv.”

Partida dintre Slovacia și Moldova va începe la ora 21 și 45 de minute, urmând să fie arbitrată la centru de albanezul Juxhin Xhaja. Naționalele fac parte din liga C, a treia ca valoare în Liga Națiunilor, iar din grupă mai fac parte Kazahstan și Insulele Feroe, adversari pe care tricolorii îi vor întâlni săptămâna viitoare.