Partida cu Insulele Feroe poate deveni un punct de cotitură în Liga Națiunilor pentru reprezentativa Moldovei. Selecționerul Lilian Popescu crede că acest meci ar putea lua din presiunea de pe umerii jucătorilor, însă duelul va fi mult mai complicat decât pare la prima vedere. Moldova va întâlni mica națională insulară, cu o populație de aproximativ 55 de mii de oameni, mâine pe stadionul Zimbru.

Lilian POPESCU, SELECȚIONERUL NAȚIONALEI MOLDOVEI: „ Cred că este cel mai important meci pentru noi în această campanie. Cred că de aici se pot schimba lucrurile spre bine.”

După înfrângerea la debutul în grupele Ligii Națiunilor contra Slovaciei în deplasare, tricolorii sunt determinați să ia cursul victoriilor.

Victor STÎNĂ, JUCĂTORUL NAȚIONALEI MOLDOVEI: „ Ne așteaptă un meci foarte dificil, pentru că i-am întâlnit și în campaniile precedente, dar avem un lot bun până la urmă și trebuie să câștigăm acasă.”

Lilian Popescu își dorește să vadă mai multă intensitate și creativitate în faza de atac și vrea ca presiunea unei prime victorii să cadă de pe umerii jucătorilor pe cei ai staff-ului tehnic.

Lilian POPESCU, SELECȚIONERUL NAȚIONALEI MOLDOVEI: „ Întâlnim un adversar organizat, puternic în duelurile 1 la 1, puternic la fazele de tranziție, fazele fixe. ”

Lotul naționalei Insulelor Feroe valorează doar 6 milioane de euro, de două ori mai puțin decât cel al echipei noastre. Populația statului insular este mai mică de cât a unui sector din Chișinău, fiind de circa 55 de mii de oameni. Însă, statistica arată că nordicii sunt adversari dificili și nu trebuie subestimați. Moldova a întâlnit de patru ori feroezii în ultimii cinci ani, reușind o singură victorie, suferind un eșec și remizând de două ori.

Lilian POPESCU, SELECȚIONERUL NAȚIONALEI MOLDOVEI: „ Avem nevoie de susținerea suporterilor. Îi invit la meci, deoarece avem nevoie de susținerea lor. ”

Selecționatele Moldovei și Insulelor Feroe se vor duela mâine de la ora 19, pe stadionul Zimbru din Chișinău. Meciul va fi arbitrat la centru de austriacul Julian Weinberger și face parte din a doua etapă a Ligii Națiunilor, după ce în prima tricolorii au pierdut în fața Slovaciei cu 0 la 2, iar feroezii au remizat cu naționala Kazahstanului.