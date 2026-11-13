Victorie importantă pentru naționala Moldovei! Tricolorii au învins Kazahstanul cu scorul de 2-1 și au obținut trei puncte prețioase în Liga Națiunilor. Eroul partidei a fost Petru Popescu, autorul ambelor goluri ale echipei noastre.

Moldova a început bine confruntarea, iar în minutul 39 a deschis scorul prin Petru Popescu. Atacantul a mai lovit o dată în minutul 77, când a adus din nou tricolorii în avantaj, după ce oaspeții egalaseră în minutul 51 prin Chesnokov.

Kazahstanul a încercat să revină în joc, însă elevii lui Lilian Popescu au rezistat și au păstrat avantajul până la fluierul final. Astfel, Moldova și-a luat revanșa în fața adversarului, după ce câștigase și prima confruntare directă din deplasare, tot cu 2-1.

Victorie cu miză în lupta pentru locul secund

Succesul vine după ce, înaintea partidei, tricolorii vorbeau despre importanța celor trei puncte și despre șansa de a profita de avantajul terenului propriu și de susținerea suporterilor.

Portarul Dumitru Celeadnic spunea că echipa este motivată și conștientă de miza confruntării, în timp ce selecționerul Lilian Popescu le cerea jucătorilor disciplină, concentrare și o evoluție organizată.

Tehnicianul sublinia și importanța întregului lot, afirmând că fiecare jucător trebuie să fie pregătit să contribuie la rezultatul echipei, indiferent dacă începe partida ca titular sau intră pe parcurs.

Urmează ultimul meci din grupă

După victoria cu Kazahstanul, naționala Moldovei se pregătește pentru ultima confruntare din grupă, programată pe 16 noiembrie, în deplasare, împotriva Insulelor Feroe.

Înaintea acestei etape, Slovacia era lideră cu 10 puncte, Moldova și Insulele Feroe aveau câte 4 puncte, iar Kazahstanul ocupa ultimul loc, cu două puncte.

Victoria de astăzi le oferă tricolorilor un impuls important înaintea ultimei partide și îi menține în cursa pentru o clasare cât mai bună în grupă.