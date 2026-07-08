Halterofila Nicoleta Cojocaru a cucerit medalia de aur la Campionatul Mondial U17 din Columbia și a stabilit un nou record mondial la categoria de până la 58 de kilograme. Sportiva din Republica Moldova a încheiat competiția cu un total de 202 kilograme ridicate.

Potrivit Federaţiei de Haltere din Moldova, Cojocaru a început concursul cu proba de smuls, unde a ridicat 88 de kilograme, rezultat care i-a adus prima poziție în clasament.

La proba de aruncat, halterofila a reușit o performanță de 114 kilograme, iar suma celor două probe — 202 kilograme — i-a asigurat titlul mondial și recordul mondial la categoria sa.

Succesul obținut în Columbia completează seria rezultatelor importante pentru halterele din Republica Moldova la competițiile internaționale de juniori.

Cojocaru Nicoleta/ Federaţia de Haltere din Moldova

Cojocaru Nicoleta/ Federaţia de Haltere din Moldova

Cojocaru Nicoleta/ Federaţia de Haltere din Moldova

Victoriile Nicoletei Cojocaru

Nicoleta Cojocaru are deja un palmares impresionant la nivel de juniori. Sportiva a devenit campioană europeană U15 în 2023 și 2024, iar în 2025 a cucerit titlul continental la categoria U17.

Competiția reunește sportivi sub 17 ani

Campionatul Mondial U17 de haltere se desfășoară la Cali, Columbia, în perioada 5–11 iulie 2026. Competiția reunește cei mai buni tineri halterofili din lume, iar sportivii concurează la probele de smuls, aruncat și total.