Moldoveanul crescut de academia Barcelonei, Leo Saca, va juca în campionatul României. Fundașul central de 19 ani a venit liber de contract la CFR Cluj, iar antrenorul Marius Șumudică a spus că fotbalistul nostru nu are asigurat postul de titular. FIFA a ridicat interdicția de a face transferuri a giuleștenilor chiar în ultima zi a perioadei de mercato, iar CFR a înregistrat opt jucători.

„ Salutare, CFR-iști! Sunt Leo Saca și sunt fericit să îmbrac tricoul acestui club! Hai CFR! ”

Leo Saca a salutat fanii noii sale echipe. Fotbalistul din Moldova a început fotbalul la academia Zimbru, iar la 9 ani s-a mutat în Spania. În 2020 a ajuns la FC Barcelona, crescând în La Masia. În sezonul 2024/2025, Saca a cucerit UEFA Youth League, apoi s-a antrenat cu prima echipă și a jucat la echipa a doua. Doar că la 19 ani, moldoveanul a părăsit clubul catalan. A reprezentat naționala României la juniori, dar a jucat pentru selecționata de tineret a Moldovei, debutând la seniori în luna iunie, într-un amical contra Bulgariei. Antrenorul Marius Șumudică a dat de înțeles că fundașul central nu va fi titular, din cauza lipsei de experiență.

Maius ȘUMUDICĂ, ANTRENOR „CFR CLUJ”: „Este un copil deocamdată, care poate să crească și care va fi de viitor. Deocamdată, nu știu dacă se pune problema în primii 11, pentru că este un copil, îi lipsește pregătirea. Se văd deprinderile, îi place să construiască, cam riscant din poziția de fundaș central, numai cu pase, cu pase, dar în fine, sunt sigur că va crește.”

Leo Saca a fost una dintre cele opt achiziții anunțate de CFR cu câteva ore înaintea închiderii perioadei de transferuri. Clubul din Cluj, aflat în insolvență, a primit interdicția de a înregistra jucători noi, dar restricția a fost ridicată în ultima zi a ferestrei de mercato. Giuleștenii și-au îmbogățit lotul cu fotbaliști care au trecut pe la Benfica și Juventus, dar și cu Bilel Omrani și Sergiu Buș, care au mai îmbrăcat în trecut tricoul feroviarilor. CFR a acumulat 10 puncte în primele șapte etape ale Superligii, ocupând locul 9.