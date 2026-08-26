Moment de neuitat pentru mijlocașul de Pablo Garcia. Fotbalistul de 20 de ani crescut de Real Betis a înscris primul său gol al carierei în La Liga, care s-a dovedit extrem de important.

Real Betis a organizat un contraatac fulgerător, iar fundașii Valenciei nu au reușit să marcheze toți adversarii. Pablo Garcia s-a aflat la finalizare.

Jucătorul de 20 de ani este produs al academiei Real Betis și a debutat în sezonul trecut, când a marcat de două ori în Cupa Spaniei.

De această dată, tânărul mijlocaș a marcat primul gol al carierei în campionat. Betis a învins cu 1 la 0, exact ca în etapa de debut, așa că are maxim de puncte după primele două meciuri ale sezonului.