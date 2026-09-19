Clipe de nedescris trăite de familia Șucu în etapa a zecea a Superligii României. Andrei, fiul mai mic al acționarului majoritar de la Rapid București, Dan Șucu, a înscris la 17 ani primul gol pentru echipa deținută de tatăl său. Puștiul crescut de academia giuleștenilor a avut nevoie de un minut pe teren și o singură atingere a mingii pentru a marca cu FC Argeș.

Glonțul a trecut pe lângă urechea Rapidului în minutul 16, când șutul lui Luvambo a zguduit transversala. Giuleștenii au răspuns la ocazia Argeșului peste puțin timp. Stojilkovic a trimis mingea în careul mic, iar Grameni a deschis scorul. Rapid a meritat să mai înscrie cel puțin o dată până la pauza meciului, dar următorul gol a venit abia în minutul 57.

Deși inițial a fost anulată, a doua reușită a lui Constantin Grameni a fost validată după consultarea sistemului VAR. Gazdele s-au relaxat după ce și-au mărit avantajul, iar Argeș a redus din diferență prin Dorinel Oancea. Pe final, Rapid a fost mai aproape de încă un gol decât Argeș de egalare. În penultimul minut de prelungire, pe teren a fost trimis Andrei Șucu. Fotbalistul de doar 17 ani a profitat cu vârf și îndesat de șansa oferită și a înscris cu prima atingere a mingii.

În loja patronului Rapidului, Dan Șucu, a fost o explozie de bucurie. Membrii familiei s-au îmbrățișat și au sărit, după golul marcat de Andrei, care a intrat pentru a doua oară pe teren în tricoul echipei mari a Rapidului, după ce a jucat un alt minut anul trecut. Adolescentul, etichetat de la începutul carierei drept „fiul patronului” și-a împlinit visul la Giulești.

Andrei ȘUCU, FOTBALIST „RAPID BUCUREȘTI”: „Chiar nu a fost ușor, de la 14 ani am fost țintă întruna, dar este o responabilitate, pe care trebuie să mi-o asum. Am visat și aseară. Am visat de când am călcat prima dată pe Giulești ca și copil de mingi că voi marca și acum că am marcat într-un minut e și mai și. ”

Rapid București a învins cu 3 la 1 și a urcat provizoriu pe prima treaptă a campionatului de peste Prut, cu 21 de puncte. Dacă Dinamo va pierde în etapa a zecea cu Farul Constanța, echipa pregătită de Daniel Pancu va rămâne lidera clasamentului.