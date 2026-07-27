Prima finală în circuitul ATP în care se întâlnesc jucători născuți în 2004 sau mai târziu. Francezul Luca van Assche a câștigat la Estoril primul său titlu ATP, după o finală câștigată în fața lui Alexander Blockx.

La 18 ani Luca van Assche drept o nouă vedetă a tenisului francez, dar o perioadă marcată de accidentări i-au încetinit ascensiunea. Între timp, la 22 de ani, a ajuns să joace în finală cu un alt reprezentant al noii generații, Alexander Blockx, cu un an mai tânăr.

După două seturi era egalitate, iar în decisiv van Assche s-a impus cu 7 la 5 și a cucerit trofeul la turneul ATP 250 din Estoril. Succesul i-a adus și cea mai bună clasare a carierei, locul 45 mondial. Francezul are o legătură specială cu Portugalia. Primul din cele șapte titluri challenger ale sale, primul meci în circuitul ATP, dar și primul titlu ATP le-a obținut în Portugalia, așa că mai în glumă, mai în serios a cerut să se organizeze un Grand Slam pe pământ lusitan.