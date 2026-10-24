Momente de neliniște la Bayern Munchen. Antrenorul Vincent Kompany s-a prăbușit în timp ce urmărea antrenamentul echipei secunde și a fost transportat de urgență la spital.

Potrivit presei din Germania, specialistul belgian s-a confruntat mai multe zile cu o infecție virală și a început să se simtă mai bine. Însă, la antrenamentul echipei a doua s-a simțit rău și a fost dus la spital, fără a se preciza exact ce s-a întâmplat. Potrivit clubului german, antrenorul de 40 de ani este supus unor investigații amănunțite și va rămâne sub supraveghere medicală.

Stafful său tehnic îi va prelua temporar atribuțiile, inclusiv pregătirea echipei și activitățile legate de meciuri. Antrenorul a avut probleme de sănătate și în ultimele zile. Săptămâna trecută, a stat mai mult pe bancă în timpul victoriei cu 6 la 1 în fața lui Leipzig, iar înaintea meciului cu Arsenal, din Liga Campionilor, a lipsit de la un antrenament și de la conferința de presă. Ulterior, a revenit pe bancă la remiza cu londonezii, scor 2 la 2.

