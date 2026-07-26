Momente de panică pentru boxerul Anthony Joshua. Britanicul a fost la un pas de o înfrângere surpriză din carieră, după ce a fost trimis de două ori la podea de albanezul Kristian Prenga, dar a întors spectaculos soarta meciului. Anthony Joshua a revenitși să câștigat prin knockout în repriza a doua, iar victoria îl aduce acum cu un pas mai aproape de super-duelul cu compatriotul său - Tyson Fury, programat pentru finalul acestui an.

Anthony Joshua și-a trecut în cont cea de-a 30-a victorie din carieră, însă succesul a venit după una dintre cele mai dificile seri din ultimii ani. Fostul dublu campion mondial la categoria grea a fost surprins încă din primele secunde ale luptei. Kristian Prenga a găsit perfect bărbia britanicului cu un uppercut de dreapta, iar Joshua a ajuns la podea după doar 20 de secunde. Albanezul a continuat presiunea și, spre finalul primei reprize, l-a trimis din nou la podea, provocând panică în colțul favoritului, acesta fiind numărat pentru a doua oară.

Joshua a demonstrat însă de ce este unul dintre cei mai experimentați grei ai generației sale. În repriza a doua și-a schimbat complet tactica, a început să controleze distanța cu directa de stânga și dreapta și a împins constant adversarul spre corzi. Momentul decisiv a venit la 2 minute și 43 de secunde din runda a doua. O combinație devastatoare, încheiată cu o dreaptă puternică, l-a proiectat pe Prenga prin corzi, iar arbitrul a oprit imediat confruntarea.

Succesul îl duce pe Joshua la un bilanț impresionant de 30 de victorii și doar 4 înfrângeri, dintre care 27 au fost obținute înainte de limită. Victoria are o semnificație aparte pentru Anthony Joshua și din punct de vedere personal. Este primul meci disputat de britanic după accidentul rutier din Nigeria, în care și-au pierdut viața doi dintre cei mai apropiați prieteni ai săi. Imediat după meci, Anthony Joshua a transmis și un mesaj rivalului său Tyson Fury.

Anthony JOSHUA, BOXER: „O să-i smulg inima! Sunt cel mai dur, cel mai nemilos campion care a existat vreodată. Nimeni nu mă poate opri. Lăsând gluma la o parte, există două fețe ale acestei povești. Una este focul. Trebuie să ai acea energie, acel urlet. Dar există și respect. Respect tot ce a realizat și tot ce a obținut. Dar ca luptător și ca cineva care a cerut acest meci de mult timp, acum suntem aici. Felicitări lui Eddie Hearn pentru că ne-a oferit aceste oportunități și sper că fanii vor avea parte de o experiență plăcută.”

Promotorul Eddie Hearn a confirmat că documentele pentru marele duel sunt deja semnate, iar organizatorii mai trebuie doar să anunțe orașul care va găzdui "Bătălia Marii Britanii". Potrivit presei britanice, fiecare pugilist ar urma să încaseze un premiu de aproximativ 100 de milioane de dolari. Tyson Fury și-a făcut deja partea de treabă cu o zi înainte, când l-a învins fără emoții pe polonezul Mariusz Wach în Thailanda. Astfel, toate privirile sunt îndreptate acum spre confruntarea care ar putea deveni cel mai mare meci din boxul britanic al ultimului deceniu.