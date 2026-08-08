Puștii au preluat puterea la Montreal. Doar un singur jucător din top 10 ATP a mai rămas în competiție, iar șapte dintre cei 16 tenismeni calificați în optimi au cel mult 23 de ani. Ben Shelton își continuă cursa pentru apărarea trofeului, dar marea senzație este Rafael Jódar. Spaniolul de 19 ani poate face un nou salt spectaculos în clasament, după un sezon în care a trecut în doar câteva luni de la circuitul Challenger la elita tenisului mondial.

Mastersul de la Montreal a rămas fără majoritatea marilor favoriți, dar în locul lor au apărut tinerii care promit să domine tenisul mondial în următorii ani. Ben Shelton este principalul favorit rămas în cursa pentru trofeu și continuă apărarea titlului cucerit anul trecut. Americanul, cap de serie numărul cinci, a avut nevoie de doar 65 de minute pentru a-l învinge pe belgianul Zizou Bergs. Shelton a servit excelent, a reușit opt ași și nu i-a oferit adversarului nicio minge de break. Americanul a transformat trei dintre cele cinci oportunități de break și a controlat partida de la un capăt la altul, impunându-se cu 6 la 3 și 6 la 2.

Victoria îl trimite în optimile de finală, pentru prima dată în acest sezon la un turneu Masters 1000. Pentru Shelton urmează însă un duel mult mai complicat. Americanul îl va întâlni pe João Fonseca, adolescentul brazilian care a produs una dintre cele mai importante surprize ale zilei. La doar 19 ani, Fonseca l-a eliminat pe favoritul numărul nouă, Casper Ruud. Brazilianul a câștigat primul set la tie-break, apoi s-a impus în setul secund cu 6 la 3.

În cealaltă parte a tabloului, un alt puști, Jakub Mensik, continuă parcursul excelent. Cehul de 20 de ani l-a învins în două seturi pe francezul Terence Atmane, scor 7 la 5 și 6 la 4, și a legat astfel două victorii consecutive la Montreal.

Mensik îl va întâlni în optimi pe olandezul Botic van de Zandschulp, care a mai produs o surpriză. Acesta l-a eliminat pe Hubert Hurkacz, după un meci spectaculos, câștigat în 3 seturi.

Și Tallon Griekspoor continuă aventura la Montreal. Olandezul, numărul 66 mondial, l-a învins pe italianul Matteo Arnaldi, semifinalist la Roland Garros, cu 3 la 6, 6 la 4 și 6 la 3.

Acum la Montreal generația tânără are motive serioase să creadă că poate merge până la capăt. Din cei 16 jucători rămași în competiție, șapte au cel mult 23 de ani, în timp ce Ben Shelton este singurul jucător din top 10 ATP rămas în cursa pentru trofeu, americanul încearcând să-și apere primul titlu Masters din carieră.