Kylian Mbappé a fost protagonistul victoriei obținute de Real Madrid în fața lui Real Sociedad, scor 4-1, într-un meci contând pentru prima etapă din LaLiga. Francezul a înscris de trei ori, iar Vinícius Júnior a completat tabela într-o seară în care José Mourinho a revenit pe Santiago Bernabéu.

Real Madrid - Real Sociedad 4-1

Real a început în aceeași formulă folosită la victoria cu Espanyol, iar Mbappé și Vinícius au creat primele ocazii importante. Álex Remiro a intervenit mai întâi în fața francezului, după o pasă a brazilianului, apoi a respins și încercarea lui Vinícius.

Real Sociedad a fost aproape să deschidă scorul prin Sergio Gómez, al cărui voleu cu piciorul stâng a trecut puțin pe lângă poartă.

Mbappé a deschis scorul, Sociedad a răspuns înainte de pauză

Echilibrul s-a rupt în minutul 40. Federico Valverde l-a găsit pe Mbappé, iar atacantul francez a finalizat cu piciorul stâng pentru primul său gol al sezonului.

Avantajul gazdelor a rezistat doar patru minute. Șutul lui Job Ochieng a ricoșat la Luka Sucic, care a profitat și a restabilit egalitatea înaintea pauzei.

Mbappé putea readuce rapid Realul în avantaj în partea secundă, după ce Arda Guler l-a trimis singur spre poartă, însă Remiro a intervenit din nou.

Portarul lui Sociedad nu a mai avut răspuns la următoarea acțiune a francezului. Mbappé a combinat cu Jude Bellingham și a finalizat cu piciorul drept pentru 2-1.

Real Madrid s-a desprins după pauză

Bellingham a contribuit și la golul al treilea. Mijlocașul englez a rezistat duelului cu Luken Beitia și i-a oferit lui Vinícius o minge pe care brazilianul a trimis-o în plasă din apropiere.

Mbappé a închis apoi seara cu cea mai spectaculoasă dintre cele trei reușite ale sale. Servit de Vinícius, căpitanul Franței l-a învins pe Remiro cu un lob și și-a completat hat-trick-ul.

Brahim Díaz a mai trimis mingea în poartă până la final, însă golul a fost anulat pentru ofsaid.

Victoria cu 4-1 a dus-o pe Real Madrid pe primul loc în LaLiga și a prelungit la cinci seria succeselor consecutive în campionat, dacă sunt luate în calcul și ultimele partide ale sezonului trecut. Madrilenii au ajuns totodată la șapte victorii consecutive în duelurile de campionat cu Real Sociedad.

Formația pregătită de Pellegrino Matarazzo rămâne, în schimb, fără victorie de nouă meciuri. Real Sociedad a pierdut primele două partide ale actualului sezon și se află pe ultimul loc, transmite flashscore.ro.