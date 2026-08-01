Fotbalistul Mykhailo Mudryk poate reveni pe teren. Ucraineanul, suspendat pentru dopaj, a primit undă verde din partea Tribunalului de Arbitraj Sportiv, care i-a redus pedeapsa de la patru ani la un an și jumătate. Mudryk este legitimat la Chelsea, pentru care a disputat 73 de partide și a marcat 11 goluri până a-și primi pedeapsa.

Mykhailo Mudryk a evoluat pentru ultima dată în tricoul echipe sale în octombrie 2024, după care Federația engleză de fotbal l-a suspendat pentru o perioadă de patru ani. După ce a fost testat la națională, în sângele ucraineanului a fost depistat meldonium.

Fotbalistul de 25 de ani a negat că ar fi folosit conștient vreodată substanțe interzise și a făcut apel la Trubunalul de Arbitraj Sportiv, care i-a redus suspendarea. Jucăorul a acceptat încălcarea regulilor antidoping și a fost de acord cu o suspendare egală cu perioada deja executată.

Așa că, după aproape un an și jumătate de absență, Mudryk poate reveni pe teren, iar Chelsea a transmis că îl așteaptă în formă maximă. Fotbalistul de bandă, cumpărat în 2023 de la Shakhtar pentru 70 de milioane de euro, se va alătura lotului în cantonamentul din Hong Kong.