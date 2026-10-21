Italienii au făcut spectacol în meciurile jucate aseară în Champions League. Napoli a avut emoții cu Bodo/Glimt, dar a câștigat bătălia cu șapte goluri, în timp ce AS Roma s-a distrat pe teren propriu cu Slovan Bratislava. Între timp, PSV și Borussia Dortmund au câștigat la limită, iar Fenerbahce a ratat în ultimul minut victoria contra celor de la Slavia.

Încă din primul minut pe Estadio Diego Armando Maradona a fost evident că urmează un meci superb. Politano a deschis scorul repede cu un șut din voleu. Bodo/Glimt a egalat prin Hauge, după un schimb de pase rapid, dar tot Napoli a condus la pauză, după reușita lui Scott McTominay. În minutul 62, norvegienii, care nu mai sunt considerați o revelație, ci adversari de temut, au egalat din nou. Napoli a avut noroc și a profitat de fazele fixe, marcând de încă două ori. McTominay și-a completat dubla, iar un jucător de la Bodo/Glimt a trimis mingea în propria poartă.

S-a încheiat 4 la 3 pentru Napoli, după ce Bodo a înscris în ultimul minut regulamentar. Au fost primele trei puncte acumulate de elevii lui Massimiliano Allegri, cât are și Bodo, după trei etape. AS Roma înregistrează cu un punct mai mult, iar aseară a marcat tot de patru ori. Spre deosebire de Napoli, lupii au avut un meci lejer, câștigat la zero contra celor de la Slovan Bratislava, care ocupă ultimul loc în grupa unică.

Tot fără puncte, suprinzător, este și lidera campionatului Portugaliei, FC Porto. Chiar dacă au avut multe ocazii, lusitanii au pierdut cu 0 la 1 pe Estadio Do Dragao contra olandezilor de la PSV. La limită s-a impus și Borussia Dortmund. După ce au preluat conducerea cu Sabah, azerii au egalat, iar Sedhou Guirassy a smuls victoria cu 2 la 1, completându-și dubla.

Dacă Borussia a evitat un rezultat surprinzător, atunci Fenerbahce a scăpat printre degete victoria cu Slavia Praga. Turcii conduceau cu 2 la 0 din minutul 11, după execuția fantastică a lui Aydin și șutul lui Mason Greenwood. Însă, cehii au redus din diferență peste patru minute, iar în ultimul minut regulamentar Pavel Kacor a adus remiza și primul punct în actuala ediție a Ligii Campionilor.

Cea mai tare competiție intercluburi din Europa continuă în această seară cu nouă partide. Capul de afiș este confruntarea din Germania, în care Bayern Munchen primește replica campioanei Angliei, Arsenal Londra.