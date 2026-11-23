Nebunie în Serie A. Campioana Inter a condus-o pe Atalanta cu 2 la 0 și 3 la 1, atacantul Pio Esposito reușind un hat-trick. Însă, partida s-a încheiat cu scorul de 4 la 4, după un penalty în prelungiri. Inter a rămas în spatele a două echipe din capitală: AS Roma și Lazio.

Atacantul italian Francesco Pio Esposito a fost arma numărul 1 din atacul Interului. Fotbalistul de 21 de ani a ratat, dar a și înscris de două ori până în minutul 32. Atalanta a redus din diferență repede, prin Eljif Elmas, iar 1 la 2 a fost scorul pauzei la Bergamo. În minutul 52, francezul Marcus Thuram a avut o cursă în viteză, încheiată cu o pasă splendidă spre Esposito, care și-a completat hat-trick-ul.

Zalewski a reușit să ofere al doilea assist în acest meci, când a centrat la lovitura de cap a lui Charles De Ketelaere. Aproape imediat, Inter a câștigat un penalty. Sucic a marcat și a adus nerrazzurrii într-un avantaj de două goluri pentru a treia oară. Însă, elevii lui Maurizio Sarri nu au renunțat. De Ketelaere a semnat dubla, iar în prelungiri, Bastoni a atins mingea cu mâna în propriul careu. Frank Kessie a șutat cu sânge rece de la 11 metri.

Tabela a arătat un incredibil 4 la 4, după fluierul final. Atalanta ocupă locul 12, în timp ce Inter se află pe treapta a treia, la două puncte în fața rivalei din oraș, AC Milan. Diavolii milanezi au spulberat-o tot aseară pe Frosinone. În prima parte a fost un autogol al oaspeților și reușita lui Goncalo Ramos, iar în actul secund au punctat Jashari, Cisse și Pulisic, stabilind scorul de 5 la 1.

AC Milan și Inter sunt devansate de reprezentantele capitalei, AS Roma și Lazio. Roma a bătut tot cu 5 la 1 formația Parma. Donyell Malen s-a dezlănțuit și a marcat patru dintre golurile lupilor.

AS Roma este la un punct în fața Interului pregătit de Cristi Chivu, dar rămâne la două puncte în spatele rivalei Lazio, ambele echipe din Roma fiind neînvinse încă în acest sezon. Lazio a trecut de Lecce cu 3 la 0. Tijjani Noslin a înscris de două ori în minutele 25 și 68, iar Davide Frattesi a închis tabela cu o scăriță elegantă.

După 12 etape în Serie A, Lazio, cu Gennaro Gatusso la cârma echipei, are 10 victorii și două remize.