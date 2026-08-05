Neymar a contribuit decisiv la calificarea lui Santos în sferturile de finală ale Cupei Braziliei, fază atinsă de echipă pentru prima dată după cinci ani. Starul brazilian a schimbat soarta meciului imediat după ce a intrat pe teren, oferind pasa decisivă la unicul gol al partidei. La fluierul final, Neymar a provocat un adevărat haos după ce i-a provocat pe suporterii înfuriați ai gazdelor, declanșând momente tensionate.

Santos revine între primele opt echipe din Cupa Braziliei pentru prima dată din 2021. Formația pregătită de Cuca a învins-o noaptea trecută pe gruparea Remo cu scorul de 1 la 0, în deplasare, pe stadionul Mangueirão din Belém, după ce în prima manșă cele două echipe remizaseră fără goluri. Calificarea a fost influențată și de eliminarea fundașului Marllon încă din prima repriză.

Cu un om în plus, timp de peste o repriză, Santos a controlat jocul și a găsit în cele din urmă golul victoriei. Momentul decisiv al duelului a venit în partea secundă, după ce starul Neymar și Rony au fost trimiși pe teren, iar mutările antrenorului s-au dovedit inspirate. În minutul 74 decarul lui Santos a pătruns în careu și i-a oferit o pasă excelentă lui Rony, care a înscris împotriva fostei sale echipe.

Pentru atacantul brazilian a fost un gol cu o încărcătură specială, acesta fiind crescut la Remo și evoluând pentru prima dată ca adversar pe stadionul din Belém. La final, atmosfera s-a încins. Neymar a fost huiduit de fanii lui Remo și a răspuns provocărilor venite din tribune și de pe teren, iar incidentul a continuat și pe tunelul către vestiare, unde au avut loc schimburi de replici între jucători.

Santos așteaptă acum tragerea la sorți pentru sferturile de finală ale Cupei Braziliei, în timp ce Remo ratează din nou șansa de a ajunge în această fază a competiției, performanță pe care nu a mai reușit-o din 1991, atunci când a disputat semifinalele turneului.