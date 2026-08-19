Unul dintre cele mai mari talente irosite din lumea tenisului, Nick Kyrgios, este suspendat provizoriu de la începutul lunii. Australianul de 31 de ani a fost testat pozitiv la cocaină și a recunoscut totul pe rețelele sociale, urmând să lipsească de pe teren o perioadă îndelungată.

Nick KYRGIOS, TENISMEN: „Am vrut să aflați mai întâi de la mine! Recent, am picat un test antidoping în Mallorca, după ce am fost depistat pozitiv la cocaină. Am făcut o greșeală uriașă și îmi asum întreaga responsabilitate. Îmi pare rău față de fanii mei, familia mea, sponsorii mei și față de toți cei apropiați. Mai presus de toate, îmi pare rău față de copiii care mă urmăresc. Știu ce exemplu ofer prin ceea ce am făcut și sunt profund dezamăgit de mine însumi”, este doar un fragment din mesajul postat pe Instagram de Nick Kyrgios.

Australianul a mai scris că nu există scuze pentru ce a făcut, dar ultima perioadă a fost complicată din cauza accidentărilor. În plus, simte că se apropie de finalul carierei și nu poate accepta asta. Tenismenul de 31 de ani a jucat ultimul său meci pe 22 iunie la un turneu ATP 250, pe iarba din Mallorca, fiind eliminat de Adam Walton.

La acel turneu i-au fost prelevate probe, care au ieșit pozitive, după care pe 17 iulie 2026, un laborator acreditat de Agenţia Mondială Antidoping a confirmat prezenţa unui metabolit al cocainei, adică ceea ce a produs organismul uman după prelucrarea substanței interzise. Pe 4 august a intrat în vigoare suspendarea provizorie a australianului, care a anunțat că va lipsi o lună din spațiul public pentru a face ordine în viața sa.

Nu este încă stabilită perioada pedepsei sale. Nick Kyrgios este numit un talent rebel al tenisului, deoarece a avut un potențial uriaș, pe care nu l-a valorificat, din cauza caracterului dificil și atitutidinii pe teren. A câștigat șapte turnee și a ocupat locul 13 mondial, iar cel mai mare rezultat rămâne finala de la Wimbledon, pierdută în 2022 contra lui Novak Djokovic.