Nicky Cleșcenco a înscris în poarta unuia dintre cele mai titrate cluburi din Scoția, Glasgow Rangers. Jucătorul moldovean a înscris al doilea gol al sezonului, dar echipa sa, Kilmarnock, a fost învinsă.

Nicky Cleșcenco a înscris pe terenul celor de la Rangers în ultimul minut regulamentar. Kilmarnosk a organizat un contraatac rapid, iar moldoveanul a marcat dintre doi adversari. Golul a venit prea târziu și a putut doar să stabilească scorul de 3 la 1 pentru Rangers, ocupanta locului doi în campionat.

Cleșcenco a mai reușit să marcheze în acest sezon, într-o partidă din Cupa Scoției, iar în total, a bifat trei goluri, de când a fost transferat la început de an. Kilmarnock ocupă ultimul loc în prima ligă scoțiană, cu cinci puncte.

Nicky Cleșcenco, în vârstă de 25 de ani, a semnat și golul de debut la naționala Moldovei, marcând în poarta Kazahstanului acum nouă zile.