Unul dintre cei mai rapizi fotbaliști ai planetei va juca la FC Barcelona. Neamțul, a cărui mamă este româncă, a fost cumpărat de la Borussia Dortmund pentru 22 de milioane de euro, plus alte 9 milioane sub formă de bonusuri.

FC Barcelona a făcut anunțul transferului printr-un filmuleț original, în care Adeyemi reușește să oprească timpul în loc, în timp ce merge pe străzile orașului. Fotbalistul de 24 de ani se poate juca cu timpul și pe teren, datorită vitezei sale. În 2023, neamțul a stabilit recordul campionatului englez, depășind viteza de 37 de kilometri pe oră.

Jucătorul, care poate evolua aproape pe orice poziție în atac, nu a fost convocat surprinzător la Cupa Mondială în lotul Germaniei, așa că de mai bine de o săptămână s-a aflat în Spania, unde a trecut vizita medicală. Borussia Dortmund l-a cedat după trei sezoane, în care Adeyemi a marcat 36 de goluri și a dat 25 de pase decisive în 146 de meciuri.

Barcelona a plătit pentru serviciile sale doar 22 de milioane de euro, alte 9 urmând să fie achitate sub formă de bonusuri de performanță. Contractul său va fi valabil cinci ani, iar salariul se va ridica la 6 milioane de euro pe sezon, potrivit site-urilor de specialitate. Chiar dacă s-a născut la Munchen, Adeyemi ar fi putut să aleagă altă națională. Tatăl său este nigerian, iar mama, Alexandra, s-a născut la Brașov, unde fotbalistul venea des în copilăria sa.

Alexandra ADEYEMI, MAMA FOTBALISTULUI: „Cât a fost copil venea în fiecare an, până avea 6-7 ani și după asta nu a mai mers. Acum trei ani a mai fost aici de Crăciun.”

Pentru FC Barcelona este al doilea transfer important al verii. După plecările lui Robert Lewadowski și Marcus Rashford, catalanii au semnat cu Adeyemi și starul naționalei Angliei, Anthony Gordon, adus de la Newcastle United pentru 80 de milioane de euro.