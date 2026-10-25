Noul sezon al Cupei Mondiale de schi alpin a început în stațiunea austriacă Solden, cu două rezultate importante în probele de slalom uriaș. Americanca Paula Moltzan a obținut prima victorie din carieră în circuitul mondial, în timp ce brazilianul Lucas Pinheiro Braathen a câștigat cursa masculină și și-a confirmat statutul de principal favorit în această probă.

Sergiu Tataru
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Moltzan, în vârstă de 32 de ani, a urcat de pe locul cinci după prima manșă până pe prima poziție la final. Americanca a încheiat cursa cu doar o sutime de secundă înaintea albanezei Lara Colturi, în timp ce germanca Emma Aicher a completat podiumul. Regina schiului alpin, Mikaela Shiffrin, care conducea după prima manșă, a încheiat abia pe locul șapte, după o a doua coborâre dificilă, în condiții de vizibilitate redusă.

La masculin, Lucas Pinheiro Braathen a început sezonul așa cum l-a încheiat pe precedentul: cu o victorie în slalomul uriaș. Reprezentantul Braziliei, campion olimpic în această probă, a fost cel mai rapid în ambele manșe și a câștigat cu un avans de 48 de sutimi de secundă în fața elvețianului Loïc Meillard. Podiumul a fost completat de Marco Odermatt, câștigătorul ultimelor cinci ediții ale clasamentului general al Cupei Mondiale.

Cupa Mondială de schi alpin se desfășoară pentru a 61-a oară. Calendarul include curse masculine și feminine în mai multe discipline, printre care slalom, slalom uriaș, coborâre și super-G. În sezonul trecut, elvețianul Marco Odermatt și americanca Mikaela Shiffrin au câștigat din nou globurile de cristal pentru clasamentul general. Odermatt a dominat competiția masculină pentru al cincilea sezon consecutiv, în timp ce Shiffrin și-a trecut în palmares al șaselea titlu general. În clasamentul slalomului uriaș, globurile de cristal au revenit brazilianului de origine norvegiană Lucas Pinheiro Braathen și austriecei Julia Scheib.

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