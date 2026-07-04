Novak Djokovic a egalat recordul de victorii al lui Roger Federer la Wimbledon. Legendaul jucător sârb s-a calificat în optimi, la fel ca și liderul ierarhiei mondiale, Jannik Sinner. La capitolul surprize se numără eliminările lui Daniil Medvedev, Joao Fonseca și Rafa Jodar.

Novak Djokovic a pregătit un nou dans alături de fiica sa, Tara, pe care l-a demonstrat după victoria în fața lui Artur Rinderknech. Superstarul din Serbia a avut emoții în setul trei când a pierdut cu 1 la 6. Primele două acte le câștigase, iar în al patrulea s-a impus la tie-break și a ajuns la 105 victorii pe iarba de la Wimbledon, unde are 7 titluri. Nole se află la egalitate cu un alt gigant al acestei ere, Roger Federer. În optimi, Djokovic va da piept cu un alt veteran, Roman Safiullin, care a venit din calificări și face furori. Rusul s-a calificat în premieră tocmai în optimi și a plâns după meciul câștigat cu un triplu 6 la 3 în fața lui Joao Fonseca.

Roman SAFIULLIN, TENISMEN: „Nu știam dacă voi mai putea juca, dar sunt foarte fericit să fiu iarăși aici.”

Joao Fonseca, dar și Rafa Jodar, sunt exemple clare că pe iarbă jucătorii tineri nu se simt la fel de bine ca cei experimentați. Surpriza „sezonului de zgură”, Rafa Jodar, a pierdut în fața japonezului Hintari Mochizuki. Niponul a ajuns în premieră atât de departe la un Grand Slam și va avea parte de testul suprem în fața liderului mondial, Jannik Sinner. Campionul în exercițiu a trecut de Jenson Brooksby.

La capitolul eliminări neașteptate se înscrie și înfrângerea ciudată a lui Daniil Medvedev. Fostul lider ATP a condus cu 3 la 1 în primul set și cu 5 la 2 în actul secund și al treilea, dar le-a pierdut pe toate în fața lui Jan-Lennard Struff. Neamțul de 36 de ani se va duela cu Hubert Hurkacz în optimi.