Novak Djokovic continuă să sfideze timpul și recordurile tenisului mondial. La 39 de ani, sârbul a cucerit pentru a șaptea oară turneul de la Beijing și a ajuns la 102 titluri ATP în carieră. Deși finala cu Alex de Minaur s-a încheiat prematur, după abandonul lui Alex De Minaur, Djokovic pleacă din China cu un bilanț perfect: 34 de victorii și nicio înfrângere la China Open.

Novak Djokovic este din nou campion la Beijing, după un turneu în care aproape nimic nu a fost obișnuit. Sârbul a cucerit al șaptelea trofeu la China Open, la 11 ani de la ultima sa participare, și a ajuns la 102 titluri ATP. Finala cu Alex de Minaur s-a încheiat însă înainte de vreme. Djokovic a câștigat primul set la tie-break, cu 7 la 3.

După care australianul a început setul secund cu un game câștigat. Imediat după aceea, problemele fizice au devenit imposibil de ignorat. De Minaur, care a primit îngrijiri medicale după primul set și a revenit pe teren cu coapsa stângă bandajată, a decis să abandoneze. Astfel prematur Djkovic s-a încoronat din nou rege la Beijing. Pentru sârb victoria are o valoare aparte. Este primul său titlu din acest an și al 102-lea trofeu ATP din carieră. Djokovic se apropie astfel la un singur titlu de Roger Federer, care are 103, în timp ce recordul absolut al Erei Open îi aparține lui Jimmy Connors, cu 109 trofee.

Dar cel mai impresionant rămâne bilanțul lui Djokovic la Openul chinez. În șapte participări, sârbul a câștigat de fiecare dată trofeul. Are acum 34 de victorii și nicio înfrângere la Beijing. Succesul îi aduce sârbului și un nou record de longevitate. Djokovic a devenit primul jucător din Era Open care câștigă cel puțin un titlu în 21 de sezoane consecutive. La 39 de ani, continuă astfel o serie începută în 2006, când cucerea primul său trofeu ATP, la Amersfoort, în Olanda.