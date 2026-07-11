Alertă totală în tabăra Angliei chiar înaintea duelului cu Norvegia. Declan Rice a fost izolat după ce a fost lovit de un virus, iar medicii încearcă să împiedice cu orice preț apariția unui focar care ar putea da peste cap planurile lui Thomas Tuchel. Ca într-un scenariu desprins dintr-un film, și norvegienii se confruntă cu aceeași problemă, după ce boala a afectat deja mai mulți membri ai echipei.

Declan Rice a lipsit deja de la două antrenamente consecutive și, potrivit presei britanice, starea sa s-a agravat pe fondul problemelor medicale pe care le avea deja la spate și la tendon, scrie protv.ro

Oficialii Federației Engleze au luat măsuri rapide și l-au separat pe Rice de restul lotului, de teama unei epidemii care ar putea afecta decisiv echipa înaintea sfertului de finală cu Norvegia. Din fericire pentru englezi, în acest moment există optimism că virusul a fost ținut sub control și că nu s-a răspândit în rândul celorlalți jucători.

Situația este cu atât mai neobișnuită cu cât adversara Angliei trece prin exact aceeași problemă. În ultimele zile, mai mulți membri ai delegației Norvegiei s-au confruntat cu simptome asemănătoare, iar portarul Orjan Nyland a recunoscut că medicul echipei este "foarte ocupat" încercând să gestioneze situația.

Doi fotbaliști norvegieni au ratat deja meciuri din cauza bolii, iar selecționerul Ståle Solbakken a fost surprins tușind puternic chiar în timpul unei conferințe de presă. Oficialii cred că numeroasele zboruri, schimbările bruște de temperatură și aerul condiționat au contribuit la apariția problemelor medicale în lot.

"Confirm că este adevărat. Am avut probleme. Facem tot ce putem, iar doctorul echipei este foarte ocupat în acest moment", a declarat Nyland.

Chiar dacă selecționerul norvegian a încercat ulterior să liniștească spiritele, spunând că situația este sub control și că jucătorii sunt pregătiți pentru confruntare, coincidența este una incredibilă: ambele echipe care se înfruntă în sferturile de finală au fost lovite, aproape simultan, de același tip de virus.