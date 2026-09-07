O mică finală pentru Carlos Alcaraz în sferturile de la US Open. Campionul în exercițiu va juca împotriva celui mai în formă american, Ben Shelton. Tot în sferturi s-au mai calificat alți doi tenismeni din Statele Unite, iar eliminarea lui Stefanos Tsitsipas aduce o premieră pentru turneele de Mare Șlem din ultimii 149 de ani.

Chiar dacă a avut publicul de partea sa, americanul Tommy Paul nu a putut să îi facă probleme lui Carlos Alcaraz. Ibericul a făcut break în primul set, atunci când a trebuit mai tare, la scorul de 5 la 4, așa că a închis prima parte. În al doilea act a fost 6 la 3, iar în al treilea, din nou, 6 la 4.

Așadar, campionul de la US Open, s-a recuperat complet, după accidentarea, care l-a ținut departe de teren câteva luni. Însă urmează un test dificil, Alcaraz urmând să dea piept cu Ben Shelton în sferturi. Americanul de pe locul 8 ATP l-a bătut cu 6 la 2, 6 la 3 și 6 la 4 pe Stefanos Tsitsipas.

Odată cu eliminarea lui Tsitsipas, turneul a rămas fără jucători, care utilizează reverul cu o mână. Pentru prima dată din 1877, adică de 149 de ani, pe parcursul unui sezon niciun jucător, care dă reverul cu o mână, nu ajunge în semifinalele unei competiții de Mare Șlem. Shelton și Alcaraz vor decide unul dintre semifinaliști, la fel ca Alex Michelsen și Frances Tiafoe. Se va disputa un duel sută la sută american, după ce Michelsen l-a învins cu 3 la 0 pe Tomas Martin Etcheverry și a ajuns pentru prima dată într-un sfert de Grand Slam, iar Tiafoe a trecut de Daniil Medvedev. Campionul din 2021 a pierdut în minim de seturi, chiar dacă două s-au decis la tie-break.

Ultimele patru optimi de finală de la US Open se vor disputa în această seară. Francisco Cerundolo va da piept cu Alexander Blockx, Karen Khachanov – cu Learner Tien, Arthur Gea – cu Botic Van De Zandschulp, în timp ce marele favorit, Alexander Zverev urmează să îl întâlnească pe Luciano Darderi.