Două nume noi își fac loc în elita tenisului feminin. Rusoaica Kristina Liutova și cehoaica Darja Vidmanova s-au calificat, în premieră, într-o finală WTA. La doar 16 ani, Liutova impresionează la debutul în circuitul profesionist, în timp ce Vidmanova își confirmă ascensiunea și este la un singur meci de primul trofeu al carierei.

Kristina Liutova confirmă la ai săi 16 ani că este unul dintre cele mai mari talente ale tenisului mondial. Parcursul său la turneul de la Memphis a pornit din calificări, adolescenta eliminându-le pe Ekaterina Alexandrova, apoi a trecut de Maya Joint, Caty McNally și Elvina Kalieva, în semifinale. Rusoaica s-a calificat în prima finală WTA a carierei chiar la debutul său pe tabloul principal al unui turneu din circuitul profesionist. Jucătorea născută în Rusia, dar care se antrenează și locuiește în SUA, a învins-o pe americanca Elvina Kalieva cu 7 la 5, 6 la 1, fiind prima jucătoare născută în anii 2010 care ajunge într-o finală WTA și cea mai tânără din 2019 încoace calificată într-un ultim act.

În finală, Liutova o va întâlni pe Darja Vidmanova din Cehia, care va disputa, la rândul ei, prima finală WTA din carieră. Jucătoarea de 23 de ani a ajuns în ultimul act după victoria cu un duble 6 la 3 în fața mexicancei Renata Zarazua.

Indiferent de rezultatul finalei, se va consemna o premieră, deoarece jucătoarele nu au niciun titlu WTA în carieră. Pentru Liutova, un eventual succes ar însemna un debut de vis în circuit, în timp ce Vidmanova are șansa de a încununa cu primul trofeu la acest nivel ascensiunea începută în circuitul universitar american și continuată în competițiile WTA 125 și ITF.