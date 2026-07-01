Superstarul NBA LeBron James a informat echipa Los Angeles Lakers că va părăsi clubul și va deveni liber de contract.

LeBron, care a petrecut opt sezoane la Lakers și a câștigat un titlu în 2020, a fost intens asociat cu Golden State Warriors, care, de asemenea, ar dori să îl aducă pe pivotul celor de la Washington Wizards și fost coleg al lui LeBron la Los Angeles, Anthony Davis, la San Francisco.

Deși campioana de 17 ori și-ar dori să îl păstreze, LeBron a informat Lakers că va începe al 24-lea sezon NBA la o nouă echipă. Informația a fost confirmată de clubul din Los Angeles printr-un mesaj de mulțumire.

Lakers au suferit eliminări în primul tur al play-off-ului Conferinței de Vest în ultimii doi ani, iar la 41 de ani, LeBron își dorește să joace pentru o echipă care poate lupta pentru titlu.

De patru ori campion NBA, LeBron a avut o medie de 20,9 puncte pe meci, 7,2 pase decisive și 6,1 recuperări, cu un procentaj de 51,5% la aruncări din acțiune în sezonul trecut. Totuși, seria sa record de 21 de ani în All-NBA s-a oprit, deoarece a evoluat în doar 60 de partide – cu cinci mai puține decât pragul necesar pentru a fi eligibil.

Perioada de negocieri pentru jucătorii liberi de contract din NBA începe miercuri, transmite flashscore.ro.