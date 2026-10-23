Moldoveanul Oleg Reabciuk a avut o prestație solidă în Liga Europei. Fundașul naționalei noastre a fost integralist în prima victorie a lui Anderlecht în acest sezon european. Mai mult, internaționalul moldovean a fost unul dintre cei mai buni jucători de pe teren.

Fundașul naționalei Moldovei, Oleg Reabciuk a jucat, ieri, tot meciul în Liga Europei pentru Anderlecht în victoria clară obținută de belgieni, pe terenul polonezilor de la Jagiellonia, scor 3 la 0. Sârbul Mihajlo Cvetkovic, neamțul Marten Winkler și belgianul Jayden Onia Seke au fost marcatorii.

Astfel, pentru Oleg Reabciuk, evoluția de aseară înseamnă un nou pas important după debutul în tricoul belgienilor, în partida precedentă din Liga Europei. Atunci însă împotriva lui Dinamo Zagreb, fundașul nostru a provocat un penalty în ultimele minute, iar la următorul meci de campionat a rămas pe banca de rezerve. De această dată, însă, moldoveanul a profitat de șansa primită și a contribuit la succesul categoric al echipei sale.

Tot aseară în Liga Europei, Hoffenheim și Celta Vigo au obținut și ele primele victorii din actuala campanie, după ce pierduseră primele două partide. Cu portarul român Ionuț Radu între buturi, Celta Vigo a revenit spectaculos în duelul cu Celtic. Ibericii s-au impus cu 2 la 1, după ce Javi Rodriguez a reușit o dublă.

Surpriza serii a venit însă din Germania, unde Hoffenheim a învins-o categoric pe Lyon, cu 3 la 0, nemții obținând și ei primele puncte în competiție. Pentru Hoffenhei au marcat croatul Andrej Kramaric, danezul Adam Daghim și cehul Adam Hlozek.