Fundașul stânga al naționalei Moldovei, Oleg Reabciuk, și-a schimbat echipa și va juca în Liga Europei. După trei sezoane petrecute la Spartak Moscova, conaționalul nostru a semnat cu cel mai titrat club al Belgiei, Anderlecht.

„ Anderlecht este cea mai mare echipă a Belgiei. O echipă foarte bună, un antrenor foarte bun și cupe europene, evident. Acum sunt gata să ajut echipa cum va fi nevoie. O să dau tot ce am mai bun. ”

Anderlecht l-a prezentat pe Oleg Reabciuk în una dintre ultimele zile ale perioadei de transferuri, care se încheie pe 3 septembrie în Belgia. Jucătorul moldovean a semnat o înțelegere valabilă trei sezoane, venind liber de contract de la Spartak Moscova.

Anderlecht l-a împrumutat recent pe Moussa N’diaye la Werder Bremen și a rămas pe postul de fundaș stânga doar cu suedezul Ludwig Augustinsson, așa că achiziția lui Reabciuk a fost o necesitate. În plus, antrenorul echipei, Vitor Bruno, îl cunoaște pe moldovean de când ambii erau la FC Porto. Fotbalistul de 28 de ani, cotat la 2,5 milioane de euro pe piața de transferuri, vine la belgieni după trei sezoane petrecute la Spartak Moscova, în care a disputat 73 de meciuri, a dat pase decisive și a câștigat o dată Cupa Rusiei.

Oleg Reabciuk a crescut în Portugalia, la FC Porto, iar de-a lungul carierei a mai evoluat la Pacos Ferreira și Olympiacos. În tricoul naționalei Moldovei, fundașul lateral a adunat 62 de partide. Noua sa echipă, Anderlecht, nu a mai cucerit titlul în Belgia din 2017, dar este cel mai de succes club al țării, cu 34 de victorii în campionat. În acest sezon, Anderlecht s-a calificat în Liga Europei, unde va da piept în faza de grupă cu formațiile: Olympique Lyon, Olympique Marseille, Dinamo Zagreb, Jagiellonia, Salzburg, OFI Creta, Hoffenheim și Sunderland.