Unii dintre cei mai titrați olimpici ai Republicii Moldova le-au oferit sfaturi și cadouri tinerilor sportivi, care vor participa la Jocurile Olimpice de tineret. Vom avea nouă reprezentanți la a patra ediție a turneului, care va avea loc la mii de kilometri distanță în capitala Senegalului, Dakar.

Dmitrii BALAGULA, LUPTĂTOR DE TAEKWONDO: „Numai medalie de aur, am avut multe antrenamente, așa că doar medalie de aur.”



Cu cele mai înalte scopuri, dorință de a confirma pe cea mai mare arenă și încredere că vor urca pe podium. Cei nouă reprezentanți ai țării la Dakar și-au primit astăzi echipamentele. Luptătoarea de judo Alexandra Chiron și înotătorul Chiril Certicovțev urmează să poarte drapelul la ceremonia de deschidere.

Alexandra CHIRON, LUPTĂTOARE DE JUDO: „Olimpiada de cadeți este un pas în pregătirea mea către Olimpiada de seniori. Sperăm că voi fi calificată și la Olimpiada de la Los Angeles în 2028.”

Va începe a patra ediție a Jocurilor Olimpice de vară la categoria tineret, adică sportivi cu vârste cuprinse între 14 și 18 ani. A fost aleasă o locație exotică, Dakarul, unde clima și condițiile sunt diferite, dar nu îi sperie pe sportivii noștri.

Sanda DUBOLARI, PARTICIPANTĂ ÎN PROBA DE SCRIMĂ: „Mă face mai încântată să trag pe un continent nou, să arăt ce pot la un nivel mult mai important. Sper să fie totul bine și sunt mândră că am așa ocazie.”

Comitetul Internațional Olimpic a impus un nou mecanism de oferire a cotelor de participare, iar țara noastră va avea nouă reprezentanți în șapte probe diferite: Dmitrii Balagula la taekwondo, Artiom Cacean și Ana Rachiteanu la lupte, Alexandra Chiron la judo, Vladimir Culiș la aruncarea suliței, Maria Corlateanu și Vladimir Certicovțev la înot, Sanda Dubolari la scrimă și Cătălin Mustea la box.

Ana RACHITEANU, LUPTĂTOARE: „Procesul de pregătire, până în prezent, este intensiv, iar calificarea a fost grea. A fost Campionatul Mondial de luptă pe plajă și datorită lui m-am calificat la Olimpiadă.”

Zalina MARGHIEV, PREDEȘEDINTELE DELEGAȚIEI: „În colaborare cu federațiile naționale am identificat cei mai buni sportivi, care ne vor reprezenta țara. Sunt foarte bravo, sunt super talentați, au performanțe frumoase și sunt sigură că vom veni și vă vom bucura cu performanțe frumoase. ”

În semn de susținere, foști medaliați olimpici și actuali sportivi cu renume, printre care Marin Robu, Anna Dulce, Larisa Popova, Denis Vieru și Adil Osmanov au oferit câte un cadou tinerilor sportivi. Fiecare dintre ei a extras câte un nume.

Denis VIERU, JUDOCAN: „Sper ca în viitor să crești mai mare și, inclusiv mie, să îmi oferi autografe. Sper să fiu fanul tău.”

Dmitrii BALAGULA, LUPTĂTOR DE TAEKWONDO: „De la Denis Vieru am primit niște poze cu autografe.”

Jocurile Olimpice de tineret se vor desfășura între 31 octombrie și 13 noiembrie. În capitala Senegalului vor concura aproape 2700 de sportivi la 153 de discipline sportive. La edițiile precedente, Moldova a cucerit un total de șapte medalii, dintre care, trei de aur.