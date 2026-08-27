Retur nebun la Lyon în ultima rundă preliminară a Ligii Campionilor, care și-a aflat ultimele participante aseară. Olympique a ratat calificarea în faza de grupă unică, după ce a pierdut cu 1 la 2 în fața turcilor de la Fenerbahce. Partida din Franța s-a încheiat cu o bătaie generală. Mijlocașul de la Fenerbahce, Matteo Guendouzi, a jucat în trecut la Marseille, rivala celor de la Lyon și s-a bucurat provocator în fața suporterilor adverși. Unul dintre ei a încercat să îl lovească și a izbucnit haosul.

La sfârșitul meciului din Lyon, Matteo Guendouzi, a intrat în jocul murdar al fanilor. Francezul a evoluat în trecut la marea rivală, Olympique Marseille, i-ar suporterii nu l-au uitat și l-au tot insultat, așa că mijlocașul s-a bucurat provocator în fața lor. A arătat degetul mijlociu și a făcut mai multe gesturi obscene, până când la intrarea în vestiare, un bărbat a sărit din tribune și a încercat să îl lovească pe Guendouzi cu picioarele în piept.

De aici a pornit tot haosul. Jucători și membri ai staff-urilor tehnice au început să se îmbrâncească. S-au împărțit pumni și picioare în tunelul spre vestiare, unde Guendouzi a uitat totul și a fost sufletul petrecerii. Francezul și-a explicat comportamentul de la final de meci.

Matteo GUENDOUZI, JUCĂTOR „FENERBAHCE”: „Dacă 60.000 de oameni te înjură de familie, de mamă, de copii și meciul nici măcar nu a început, iar nimeni din brigada de arbitri nu le spune nimic spectatorilor... Eu știu că în Franța, unde lucruri din astea se întâmplă constant, la un moment dat fanii sunt avertizați iar meciul poate fi oprit. Dar, pentru 90 de minute, și chiar și la încălzire, m-au înjurat de familie. E ceva ce te afectează puternic.”

În primul meci dintre Lyon și Fenerbahce a fost 1 la 1, iar în retur turcii au marcat în minutele 24 și 28, făcând pași mari spre calificare.

Olympique a răspuns prin golul lui Malick Fofana, dar nu a putut să egaleze, chiar dacă a avut și două reușite anulate. Fenerbahce este una dintre cele patru echipe, care au smuls aseară calificarea în grupa unică a Ligii Campionilor. Celelalte sunt AEK Atena, care a spulberat-o pe Levski cu 4 la 0, după 0 la 0 în retur; Slovan Bratislava, care a învins-o pe Celje cu 2 la 1 în al doilea meci și 3 la 2 la general, dar și Viking. Campioana Norvegiei s-a calificat pentru prima dată în Champions League, eliminând-o pe Dinamo Zagreb, după succesul cu 3 la 1 din retur.