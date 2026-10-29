Spectacol, emoții și nervi întinși la maximum în Cupa Ligii Angliei. Liverpool și Chelsea au avut nevoie de opt serii de penalty-uri pentru a decide cine merge mai departe, în timp ce deținătoarea Manchester City a tremurat în fața lui Brighton. Ambele favorite au scăpat de eliminare, iar calificarea s-a decis în urma loviturilor de departajare.

Cel mai tare duel din optimile Cupei Ligii engleze s-a dat aseară pe Anfield, acolo unde Liverpool a primit vizita celor de la Chelsea Londra. S-a jucat pe contre iar cei care au dat primii lovitura au fost aristocrații. Chelsea a deschis scorul în minutul 40, atunci când Morgan Rogers a transformat un penalty acordat după faultul comis de Ryan Gravenberch asupra lui Moises Caicedo. Bucuria londonezilor a durat însă doar trei minute. Liverpool a primit și ea o lovitură de la 11 metri, după un henț comis de Wesley Fofana, iar Cody Gakpo a restabilit egalitatea în minutul 43.

După pauză, ambele echipe au căutat golul victoriei, dar tabela a rămas neschimbată. Astfel, calificarea s-a decis în urma loviturilor de departajare. La penalty-uri, Liverpool a transformat perfect 4 lovituri, în timp ce de partea cealaltă, Valentin Barco a trimis mingea în bară.

Cormoranii au avut apoi șansa de a încheia disputa, însă Kostas Tsimikas a șutat peste poartă. Nici următoarele momente nu au fost lipsite de emoții, portarul Mike Penders a apărat șutul lui Ryan Gravenberch, iar Giorgi Mamardashvili a răspuns cu o intervenție salvatoare la execuția lui Emmanuel Emegha, care putea aduce victoria lui Chelsea.

În cele din urmă, Joe Gomez a transformat pentru Liverpool, iar Wesley Fofana a trimis mingea peste poartă și cormoranii s-au impus cu 6 la 5 la loviturile de departajare, obținând biletele pentru sferturile de finală.

Nici Manchester City nu a avut o seară liniștită în Cupa Ligii. Deținătoarea trofeului a fost condusă de două ori de Brighton, pe teren propriu, dar a reușit să evite eliminarea. Malick Yalcouye a deschis scorul în minutul 30, însă Mateo Kovacic a egalat 10 minute mai târziu. Brighton a revenit în avantaj imediat după pauză, prin Georginio Rutter, dar City a răspuns în minutul 72, când Vitor Reis a stabilit scorul final, 2 la 2.

Astfel, echipa calificată s-a decis în urma loviturilor de departajare. Emoțiile au continuat iar Kovacic și Yasin Ayari au ratat în seria a patra. Imedait Rayan Cherki a transformat pentru formația din Manchester, iar ratarea lui Lewis Dunk a înclinat decisiv balanța. City s-a impus cu 4 la 3 și continuă lupta pentru apărarea trofeului.

Tot aseară a avut loc și tragerea la sorți pentru faza superioară. Așadar, în sferturi Liverpool va juca pe Anfield împotriva lui Bournemouth, fosta formație a antrenorului Andoni Iraola. Manchester City va primi vizita lui Bradford City, echipă din al treilea eșalon al fotbalului englez. Crystal Palace se va duela cu Sunderland, iar Fleetwood Town, echipa din liga a patra care a produs surpriza eliminând-o pe Arsenal își continuă aventura în competiție și va juca contra câștigătoarei dintre Everton și Newcastle.